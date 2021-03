Série spéciale «60 Collection». Jaguar célèbre les 60 ans de la Type E

Texte: Essai

Date: 12 mars 2021

Le département des classiques de Jaguar vient de célébrer le 60e anniversaire de la légendaire E-Type avec la production d’une série limitée de six paires E-Type récupérées. Ils utilisent le moteur six cylindres en ligne de 3,8 litres et 270 chevaux.

Les unités commémoratives Jaguar E-Type ont été conçues à partir de la restauration d’exemplaires classiques, suivant les exigences de Jaguar Classics et inspirées des deux unités présentées au salon de Genève de 1961, lors du lancement de la voiture: un coupé et un roadster.

L’une des six paires de Jaguar E-Type récupérée

Avec des détails décoratifs intérieurs illustrant précisément ce voyage, le roadster et le coupé sont peints dans des couleurs spécifiques. Le modèle fermé est gris et le cabriolet est vert, dans des teintes uniques et irremplaçables de la marque.

Tout est déjà vendu

Les six «couples» sont déjà vendus et ne peuvent être commandés séparément. Seulement par paires. Le prix n’était pas dévoilé.

La Jaguar E-Type a révolutionné le marché des voitures de sport des années 1960, popularisant diverses technologies telles que la suspension arrière indépendante, battant ses rivales Ferrari et Aston Martin en termes de performances et de prix.

Elle est toujours considérée aujourd’hui comme l’une des plus belles voitures de tous les temps et une pièce de collection.

Au total, 72 mille unités ont été produites, éternisant les formes conçues par Malcolm Sayer.

