Série similaire à Valeria après la fin de la saison 3 sur NETFLIX

saison 3 de valérie est désormais disponible en Netflixmais si vous avez déjà fini de le regarder et que vous vouliez plus de contenu similaire, nous vous dirons ce queQuelles autres séries similaires pouvez-vous trouver? sur la plateforme de streaming.

La troisième saison de valériequi a été créée le 2 juin, présente de nouveaux triangles amoureux, de nouvelles étapes et des anniversaires qui célèbrent une nouvelle décennie pour nos protagonistes.

5 séries similaires à Valeria sur Netflix

+ Amour et Anarchie

La série, une comédie romantique Réalisé parLisa Langsetha deux saisons disponibles en Netflix et suit une consultante mariée et une jeune informaticienne, qui se livrent à un jeu de séduction qui défie les normes de la société et les fait réévaluer leur vie.

amour et anarchie créé en 2020 et met en vedette Ida Engvoll, Björn Mosten et Carla Sehn, ainsi que Reine Brynolfsson, Gizem Erdogan, Björn Kjellman, Ruben Lopez, Johannes Kuhnke, Elsa Agemalm Reiland, Benjamin Shaps, Disa Östrand, Ejke Blomberg et Lars Varinger.

+ Si j’avais su

Emma est dans un mariage décevant depuis dix ans et n’en peut plus. Soudain, il apparaît en 2008 et se voit offrir l’extraordinaire opportunité de revivre la dernière décennie.

Mégane Montaner (La chasse, 30 pièces) stars de cette série créée par Ece Yörenç et adaptée par Irma Correa. Dans l’histoire, Emma va affronter ses rêves… mais sans ses enfants. Il a 1 saison disponible sur Netflix.

+ Toutes les fois où nous tombons amoureux

Cette série, créée par Carlos Montero, a créé sa première saison en 2023 et est rapidement devenu l’un des succès les plus récents de Netflix. Les vedettes de la saison Georgina Amorós, Franco Masini et Carlos González.

synopsis officiel de Toutes les fois où nous tombons amoureux: « Depuis leur rencontre, Irene et Julio sont tombés amoureux plusieurs fois, ils se sont séparés plusieurs fois et ils ont réessayé. Trouveront-ils un jour leur fin heureuse ?“.

+ Forfait Cœur

L’un des contenus similaires à valérie sur Netflix est Forfait Coeuravec Zita Hanrot (Fatima), Marc Ruchmann (Le Chalet), sabrina ouazani (cabine 5) et Joséphine Draï (Si vous êtes un homme).

« La Parisienne Elsa n’en revient pas à son ex, et ses meilleures amies engagent secrètement une escorte pour l’aider, mais le plan se déroule trop bien.« , dit Netflix à propos de la Série française qui a trois saisons disponibles.

+ Guide astrologique pour les cœurs brisés

Il s’agit d’une série comique italienne, qui suit Alice, une fille au cœur brisé et peu d’espoir de trouver un partenaire. Mais Au milieu de son désespoir, elle trouve un gourou de l’astrologie et commence à chercher sa moitié dans les étoiles.

Il a un total de 2 saisons, avec 12 chapitres, chacun avec le nom d’un signe du zodiaque et d’une durée comprise entre 30 et 40 minutes. La série met en vedette Claudia Gusmano, Michele Rosiello et Lorenzo Adorni.

