Série similaire à The Summer I Turned Pretty pour attendre la saison 2

L’été dont je suis tombé amoureux présentera sa deuxième partie sur Prime Video. En attendant, ce sont les fictions similaires que l’on peut voir sur Netflix, HBO Max, Star+ et Disney+.

© IMDbThe Summer I Turned Pretty diffusera sa saison 2 sur Prime Video.

L’une des fictions adolescentes les plus frappantes de l’année dernière, sans aucun doute, a été L’été où je suis devenue jolie. la fiction de Première vidéo présente Belly, une jeune femme qui va bientôt avoir 16 ans et qui voyage pour passer un été à la plage avec sa famille. Cependant, cette fois, la romance entrera dans sa vie. Si vous attendez avec impatience la deuxième saison, nous passons ici en revue d’autres séries similaires à regarder dans Netflix, HBO Max, Star+ et Disney+.

+ Séries similaires à L’été où je suis devenue jolie

– High School Musical : La comédie musicale : La série

Si vous êtes pris dans des histoires d’amour pour adolescents dans le meilleur style L’été où je suis devenue joliealors vous ne pouvez pas manquer High School Musical : La comédie musicale : La série. Cette production créée par Tim Federlé a quatre saisons dans Disney+. Suivez les étudiants de l’East High -institute où les films de Lycée musical– qui poursuivent maintenant leur rêve de réussir dans la musique.

– Je n’ai jamais

Comme L’été où je suis devenue jolie, Je n’ai jamais présente l’histoire d’une jeune fille qui cherche à se connaître. Créé par Mindy Kaling et Lang Fisher a trois saisons dans Netflix et met en scène un adolescent indo-américain qui a eu une année traumatisante mais qui cherche maintenant à être populaire même si cette tâche n’est pas facile.

– La vie sexuelle des collégiennes

Même si La vie sexuelle des collégiennes a un ton plus adulte L’été où je suis devenue jolie, aborde également l’intérêt des jeunes femmes pour le sexe opposé. Leur deux saisonségalement créé par Appel de Mindy, exposent la vie de quatre colocataires après leur arrivée au prestigieux Essex College en Nouvelle-Angleterre. Est disponible en HBO Max.

-Je t’aime, Victor

Si l’amour, la découverte de soi et l’adolescence c’est,Étoile+ a dans son catalogue une série qui vous fera manquer un peu moins L’été où je suis devenue jolie. Il s’agit de Amour, Victor ! la bande de trois saisons qui a été développé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Cette fois, il se déroule dans le monde de Amour, Simon et suit Victor, un nouvel étudiant à Creekwood High, qui s’adapte à une nouvelle ville et essaie de se réconcilier avec son orientation sexuelle.

