Série similaire à Current Stories que vous pouvez voir sur Netflix

La prémisse de beaucoup série d’animation Aujourd’hui, c’est clair: nous n’acceptons pas les petits garçons ou filles dans l’accord. Il est vrai que beaucoup de ces séries ont leur public adulte, mais il est également vrai qu’il n’est pas nécessaire, en ces temps, de classer l’animation comme un produit destiné aux enfants et dans un temps tu comprendras pourquoi nous l’affirmons ainsi.

Depuis Père de famille à Les Simpsons, pour vous donner les exemples qui illustrent le mieux l’évolution vers un public adulte dans une série télévisée, nous sommes convaincus que nous allons vous attraper, Il en serait de même pour certaines des séries Netflix qui peuplent cette liste, et nous vous ferons passer un moment divertissant devant le écran plus proche.

Cette liste vous présentera classiques du genre comme South Park ou Rick & Morty, ainsi que d’autres productions moins connues, comme cela pourrait être le cas avec Assassination Classroom.

Tuca et Bertie

Les animaux humanisés c’est une façon amusante de représenter histoires absurdes et ceci en est un exemple clair. En pariant sur cette série télévisée, vous pouvez suivre le aventures d’un toucan et d’un oiseau chanteur, aussi fous que cela puisse paraître, et qu’ensemble ils finiront esquiver toutes sortes d’obstacles cette vie les met sur la route.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 25 minutes

Police du paradis

Il peut sembler que nous sommes confrontés à un scénario habituel, où un mec veut suivre le pas de son père, un policier prospère, et finit par l’obtenir à l’âge de 18 ans, avec la malchance de coïncider avec le irruption dans les rues d’un nouveau médicament appelé rhomboïde. Cependant, ils auront également l’aide d’un chien Police, appelé Bullet, et qui, bien que centré sur la détection des drogues, finira par devenir un toxicomane plus.

Année: 2018

Saisons: 3

Chapitres: 30

Durée moyenne: 30 minutes

Back Street Girls: Gokudols

Nous avons traversé les frontières de anime et nous sommes dans une série télévisée avec cette esthétique asiatique marquée et qui nous racontera l’histoire folle de trois frères du dangereux Yakuza, qui sera forcé de transformer leurs corps passer inaperçu, monter son propre groupe musical, avec le chiffre de trois femmes, et pénétrez dans le scène de musique japonaise.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 20 minutes

Équipe pop épique

Peut-être écrire le résumé de cette série est l’un des plus grands défis auxquels nous avons été confrontés, mais vous le comprendrez lorsque vous commencerez à voir ses premiers chapitres. Nous avons quelques filles protagonistes, Popuko et Pipimi, qui nous montreront comment le humour et les petits gags ils ont aussi leur petit coin dans le genre de animation pour adultes.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 12

Durée moyenne: 20 minutes

Salle de classe d’assassinat

Aller à classeAu moins lorsque vous êtes adolescent, ce n’est pas l’activité la plus amusante et la plus stimulante que vous puissiez vous lancer au visage. Cependant, les étudiants de la Institut Kunugigaoka Ils ont une grande mission entre les mains et ce n’est autre que débarrassez-vous de votre professeur, qui se révèle être un extraterrestre qui menace de détruire notre planète. Les étudiants et les enseignants feront de leur mieux armes pour éliminer l’individu infecté.

Année 2013

Saisons: 1

Chapitres: 22

Durée moyenne: 20 minutes

Rick et morty

J’espère qu’à ce stade de la vie, nous n’avons pas à battre trop le argument de cette série animée particulière, qui puise à la fois dans ses prédécesseurs dans le genre et dans des bandes de science-fiction, et qui nous montre un univers où un fou et ivre, également extrêmement lumineux, scientifique, avec son inséparable neveu, vivra une multitude de aventures et apportera continuellement problèmes à sa vie et à la vie dans l’univers lui-même.

Année 2013

Saisons: 4

Chapitres: 41

Durée moyenne: 20 minutes

Parc du Sud

Peut-être, nous croyons que nous n’avons pas tort quand nous l’affirmons, nous sommes confrontés à l’un des série d’animation, avec les Simpsons, le plus long de la télévision. Dans ses chapitres, nous pourrons suivre les aventures d’un groupe d’adolescents, avec des défauts extrêmes, et le la vie quotidienne dans sa ville, si rencontrer le diable lui-même, par exemple, peut être envisagé tous les jours.

Année: 1997

Saisons: 6

Épisodes: 74

Durée moyenne: 20 minutes

La vie désastreuse de Saiki K

Nous terminons cette liste de recommandations par une autre anime, quelques-uns partent aujourd’hui, avec une série qui suit Kusuo saiki, un jeune lycéen, possédant d’étranges Pouvoirs psychiques, mais qui préfère les garder secretcar la possession de ces capacités vous amènera dans la rue de l’amertume.

Année: 2016

Saisons: 3

Chapitres: 50

Durée moyenne: 20 minutes

