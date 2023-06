SÉRIE SIMILAIRE À BLACK MIRROR à voir sur NETFLIX après le succès de la saison 6

Teddington Pompe à chaleur Inoa Full Inverter 6 kw toutes saisons

<p>Pompe à chaleur réversible toutes saisons Teddington INOA Full Inverter 6 kW pour piscine jusqu'à 50 m3 (selon la région, voir <a href=#dimensionnement>tableau de dimensionnement</a>).</p><ul><li>Jusqu'à 93% d'énergie naturelle et gratuite : COP jusqu'à 14.1</li><li>Technologie Full Inverter : la plus silencieuse et la plus économe</li><li>Chauffage Toutes Saisons pour les piscines intérieures / d'Avril à Septembre pour les piscines extérieures</li><li>Fonctionnement ultra silencieux : 18.8 dBA à 10 m en mode Silence</li><li>Compresseur Mitsubishi Full Inverter à double rotor</li><li>Échangeur en Titane pur à haut rendement</li><li>Contrôle par Wifi intégré : commande à distance par smartphone</li><li>Fluide frigorifique R32 : plus performant et plus écologique</li><li>Garantie : Générale 3 ans, Compresseur 7 ans, Échangeur 7 ans</li></ul>