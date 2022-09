Série policière très intrigante à voir du 25 au 30 septembre

Une nouvelle semaine arrive et il n’y a rien de mieux que de la commencer avec une bonne série dans le confort de la maison. Pour cette raison, les plateformes numériques sont l’option parfaite pour profiter d’une production qui captive, divertit, mais génère également de l’intrigue. Et, pour ce type de création, rien de mieux que des séries policières. Même si, à cette occasion, ceux qui ont les meilleures fictions de ce type sont Première vidéo, hbo max Oui Netflix.

Ces plateformes sont trois des plus choisies par les téléspectateurs car elles ont un contenu large et varié pour toutes sortes de goûts. Cependant, dans cet article, nous mentionnerons les meilleures séries policières pour les fans de ce genre. Et il faut noter que l’on est dans hbo maxl’autre dans Netflix et l’autre dans Première vidéo. Rencontre-les.

+ 3 séries policières très intrigantes à voir du 25 au 30 septembre :

Netflix :

Sur cette plateforme il y a une production qui est inégalée. Il s’agit de Elle, qui a deux saisons. Le premier d’entre eux a atteint le géant du streaming en 2020, tandis que le second n’est sorti que cette année. Les deux éditions ont un total de sept épisodes pleins d’intrigues, de drames et de mystères.

Synopsis du spoiler : Un policier timide est envoyé sous couverture pour démanteler un réseau de drogue. Son travail? Devenez une prostituée et démasquez le cartel de l’intérieur. Mais, en plus de son travail, elle parvient également à dépasser ses propres attentes, trouvant le pouvoir de la manière la plus inattendue : en elle-même. Cette série trace un chemin vers l’autonomisation et l’éveil de leur sexualité.

Première vidéo :

Amazon Prime Video dispose d’un catalogue inégalé qui ne cesse de croître. Mais, dans toutes ses productions, il y en a une qui ne cesse d’attirer l’attention. Il s’agit de Détective Anna, une production qui a une saison de sept épisodes pleine d’intrigue, d’enquête et d’esprits. Bien entendu, il convient de noter que la fiction n’est pas encore complète sur la plateforme puisqu’elle comptait à l’origine trois éditions, mais une seule a été publiée.

Synopsis du spoiler : La série se déroule à la fin du XIXe siècle et suit la vie d’Anna, une jeune fille de dix-neuf ans qui vit dans la ville de Zatonsk. La jeune femme découvre de façon inattendue qu’elle possède des pouvoirs surnaturels. C’est parce que les esprits des morts la hantent en implorant de l’aide, ce avec quoi elle parvient à enquêter et à résoudre une série de crimes mystérieux qui ont déconcerté la police. Bien qu’elle ne le fasse pas seule, mais Yakov Shtolman, un détective expérimenté la rejoint et commence à chasser les criminels à ses côtés.

HBOMax :

La fiction policière incontournable de HBO Max est Vice-Tokyo. Mettant en vedette Ansel Elgort, cette bande a été créée en avril 2022 et est rapidement devenue une fureur parmi les fans de la plateforme. En fait, beaucoup attendent déjà la deuxième saison, qui a été confirmée il y a longtemps.

Synopsis du spoiler : Cette série, qui compte un total de huit épisodes, se déroule à la fin des années 1990 et suit la vie de Jake Adelstein, un journaliste américain qui travaille pour un journal tokyoïte. En raison de son travail et sous la supervision d’un détective de la police de la ville, Jake commence à enquêter sur le monde des Yakuza, la mafia japonaise contrôlée par les criminels les plus puissants du pays. Avec cela, il parvient à découvrir que rien ni personne n’est ce qu’il semble.

