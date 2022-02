Série limitée présumée innocente de David E. Kelley, JJ Abrams commandée chez Apple

Tel que rapporté par Collider, Apple TV+ a annoncé avoir commandé une série limitée basée sur le roman acclamé de Scott Turow Présumé innoncent. La série de huit épisodes sera écrite par David E. Kelley. Kelley sera également producteur exécutif de la série. L’écrivain fera équipe avec JJ Abrams et sa société de production Bad Robot. Abrams et Bad Robot’s Head of Television, Ben Stephenson, serviront aux côtés de Kelly en tant que producteurs exécutifs.

La série limitée est une version réinventée du célèbre thriller judiciaire. Le livre a été initialement publié en 1987 et raconte l’histoire du meurtre de Carolyn Polhemus. Le meurtre fait des ravages dans la ville et plonge le bureau des procureurs de Chicago dans le chaos lorsque l’un des siens est soupçonné du crime. Le livre est raconté du point de vue du procureur du comté de Kindle et collègue de l’assassiné, Rožat « Rusty » Sabich, qui est accusé du meurtre. Rusty se bat pour effacer son nom ainsi que pour sauver sa vie personnelle et sa réputation. Harrison Ford, Greta Scacchi, Raul Julia, Brian Dennehy, Paul Winfield et Bonnie Bedelia ont joué dans la précédente adaptation cinématographique de 1990 réalisée par Alan J. Pakula.

Cette annonce est la première série commandée par Apple pour Kelley, qui travaille également sur plusieurs projets, dont une adaptation Netflix de A Man In Full aux côtés de Regina King. Bad Robot produit également une adaptation en série limitée du roman de Stephen King, Billy Summers. Abrams n’est pas étranger à travailler avec Apple en tant que producteur exécutif, ayant joué le rôle de la série du service de streaming Little Voice et Lisey’s Story. Il est également producteur exécutif de la série HBO Westworld.

Le projet sera produit par Bad Robot Productions et David E. Kelley Productions en association avec Warner Bros. Bad Robot sera également représenté par Rachel Rusch Rich en tant que co-producteurs exécutifs. Matthew Tinker et Dustin Thomason seront également producteurs exécutifs via David E. Kelley Productions. Abrams et Thomason ont travaillé ensemble sur la série Hulu Castle Rock. Présumé innoncent n’a pas encore de fenêtre ou de date de sortie pour le moment et en est encore à ses débuts. Cela pourrait prendre un certain temps pour les verrouiller tous les deux et commencer à filmer cette série en huit parties. Nous continuerons à suivre cela pour tout nouveau développement et, espérons-le, bientôt, nous aurons une date de sortie.





