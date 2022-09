Série Le Seigneur des Anneaux : Que sont les Valar dans Rings of Power ?

Avec la série fantastique réussie et minutieusement conçue Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir nous kidnappe Amazone semaine après semaine dans le monde de Tolkien et raconte la création de la Terre du Milieu et la L’Ascension du Seigneur des Ténèbres Sauron des milliers d’années avant la trilogie LotR. Le terme était déjà utilisé au début de la série valarque nous aimerions expliquer plus en détail ici.

Valar en tant qu’êtres les plus puissants de la Terre du Milieu

Dans la saga de la Terre du Milieu de Tolkien, son monde fantastique s’inspire du grand Créateur d’Ilúvatar créer. Une fois ses travaux terminés, il commanda le être divin Ainurqui est né des pensées d’Ilúvatar au début de tous les jours, avec lui, sur son univers Ea – par dessus tout arda (le terme divin pour la Terre du Milieu) – pour regarder et se dérouler dans l’esprit d’Ilúvatar.

Les Ainur savent beaucoup de ce qui était, de ce qui est et de ce qui est à venir. Mais il y a aussi des choses qu’ils ne peuvent ni voir ni influencer. la Les êtres vivent sans vraie forme à Ilúvatar dans les salles intemporelles. Certains d’entre eux est descendu sur Arda et vivre comme Valar parmi les créatures de la Terre du Milieu.

Les Valar sont eux quatorze plus grands des Ainurqui a choisi d’entrer dans Ea et de faire la volonté d’Ilúvatar. Au sept princes et sept princesses (Valier) comprennent Manwë, Ulmo, Aulë, Orome, Mandos, Lórien et Tulkas, ainsi que Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vána et Nessa.

avec ses assistants Maiar et le plus tard Istariauquel aussi Sorcier Gandalf entendus, ils veillent sur la création d’Ilúvatar. Par exemple, les Valar ont remercié les humains pour leur aide dans la lutte contre Morgoth Royaume insulaire de Númenor.

Melkor comme origine de tout mal

Il y a aussi Valar maléfique, qui se sont opposés au Créateur et luttant pour le pouvoir voulaient subjuguer le pays et ses habitants. Comprend également Melkorfrère de Manwës, qui s’appelait plus tard Matin est connu.

Après s’être séparé des princes et s’être proclamé seul dirigeant de la Terre du Milieu, il fut expulsé du cercle des Valar. Son nom ne se prononce plus sur terre.

comme seigneur des ténèbres morgot l’ancien prince Melkor a fait la guerre aux Elfes et aux Hommes au Premier Âge. En conséquence, il est devenu l’origine et Seigneur de tout mal à Arda nommé.

Après avoir été dans le Bataille contre les Elfes et les Hommes a été tué, sa main droite prend le relais Sauron son poste. Lord Sauron jure de se venger et fera tout pour plonger la Terre du Milieu dans les ténèbres.