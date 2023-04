Série IMPERDIBLE similaire à Succession

streaming

L’épisode de ce dimanche a laissé les téléspectateurs de HBO sous le choc. En attendant le week-end prochain, nous vous laissons quatre productions à regarder.

© IMDbSuccession.

Succession s’est imposée comme la série du moment, captivant le public par son intrigue et son ambition dans le monde des médias de communication et la famille roy. La série est actuellement au milieu de sa quatrième et dernière saison en HBOet l’épisode de ce dimanche a laissé tout le monde sans voix avec le dénouement surprenant de Logan Roy. En attendant de voir comment tout continue, on vous laisse quatre fictions pour combler le vide.

+4 séries similaires à Succession à regarder

des milliards

des milliards est une série qui a réussi à conquérir le public en mettant l’accent sur le monde financier et les batailles de pouvoir qui s’y déroulent. Protagonisée par Damian Lewis et Paul Giamatticette série offre un aperçu fascinant du monde sombre de la finance et des efforts des personnages principaux pour atteindre le sommet du pouvoir et de la richesse.

Veep

Veep est une comédie satirique qui propose une vision drôle et sarcastique du monde politique. Mettant en vedette le talentueux Julia Louis Dreyfusla série suit Selina Mayer, une ancienne sénatrice qui devient la première femme vice-présidente des États-Unis. Avec son humour spirituel et sa distribution de personnages mémorables, Veep C’est l’une des meilleures comédies de la dernière décennie.

La salle de presse

C’est une série qui explore le monde du journalisme et la lutte pour la vérité et l’intégrité dans un monde de plus en plus influencé par la politique et le divertissement. Avec un casting de stars dirigé par Jeff Daniels et Emilie Mortimercette série créée par Aaron Sorkin est un chef-d’œuvre de la fiction télévisée et une profonde réflexion sur l’importance du journalisme dans la société contemporaine.

ligne de sang

Finalement, ligne de sang est une série dramatique qui suit une famille aisée des Florida Keys. Alors que de sombres secrets et des tensions familiales sont révélés, les personnages sont obligés d’affronter leurs propres faiblesses et trahisons. Avec une distribution talentueuse et une mise en scène impressionnante, ligne de sang C’est l’une des meilleures séries dramatiques de tous les temps. Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?