Série Halo: Master Chief Pablo Schreiber a un message personnel pour les fans

La populaire série de jeux vidéo Halo ravit des générations de fans depuis 20 ans maintenant et est l’une des franchises Xbox les plus réussies de Microsoft. Pour l’anniversaire, Halo infini non seulement annoncé un nouveau volet de la série, il y a aussi une première adaptation sous la forme d’un Série Haloqui a débuté il y a quelques jours sur Paramount+ et en Allemagne sur Sky.

La série Halo bat tous les records

Pour la première de l’adaptation cinématographique tant attendue le 24 mars le service de streaming Paramount+ a célébré sa nouvelle série de science-fiction comme l’une des productions les plus réussies du tout.

L’anticipation des fans était si grande que la série « Halo » est sortie dans les 24 heures Record des séries les plus regardées du fournisseur de streaming craqué – et a donc plus de succès que la nouvelle série « Star Trek » et toute autre production du diffuseur américain. Malheureusement, les numéros d’accès exacts n’ont pas encore été officiellement révélés.

Le Master Chief a un message pour les fans de Halo

acteur principal Pablo Schreiber (« American Gods »), qui est devenu le légendaire de la série « Halo » Master chef et chef de l’équipe de Spartans dans la lutte contre les extraterrestres pour sauver l’humanité, est enthousiasmé par le de nombreuses critiques positives et réactions des fansqu’il se vise maintenant avec un message à la communauté se tourne.

Il ne lésine pas sur les mots à ceux qui ont déjà déposé la série inédite :

« À tous les fans qui ont attendu si longtemps ce moment, et aux nouveaux venus qui ont répondu avec un tel soutien et un tel amour, je suis honoré et honoré de servir cet incroyable univers Halo. Et pour tous les « fans » qui détestent la série avant même de l’avoir vue et qui ne sont pas d’accord avec ce que nous faisons, je respecte vos opinions et je vous aime aussi ! Parce que la vérité est que nous aimons tous la même chose et je travaillerai tous les jours pour faire de cette série la meilleure version d’elle-même et attirer l’attention et le respect sur cet univers Halo que nous aimons. Pour nous tous … »

Voici comment vous voyez la série Halo en Allemagne

La série « Halo » tourne en Allemagne exclusivement chez Sky et c’est aussi terminé billet de ciel disponible. De plus, à partir du 25 mars, vous pouvez toujours Vendredi à 22h15 les nouveaux épisodes CielAtlantique voir. Une 2e saison est déjà en chantier.

Tout ce que vous devez savoir sur la série Halo et le casting, y compris les bandes-annonces, peut être trouvé ici. Même l’allemand Dirk Nowitzki, superstar du basket-ball de la NBA aux USA est enthousiasmé par la série :

Cette équipe Mavs est vraiment amusante à regarder… — Dirk Nowitzki (@swish41) 31 mars 2022