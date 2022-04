Série Halo : le Master Chief se déshabille et Internet panique

Récemment le nouveau Série Halo après la populaire série de jeux vidéo aux États-Unis sur Paramount+ et en Allemagne sur Sky. Les nombreux fans des jeux attendaient avec impatience la première adaptation cinématographique du hit d’action, si bien que « Halo » est déjà le séries les plus regardées du fournisseur de streaming américain.

Mais au lieu de comme espéré nombreuses scènes d’action la super soldats durs à cuire (Spartiates) dans Lutte contre les extraterrestres pour montrer, la série « Halo » fournit dès le début autres scènes pour attirer l’attention et résout discussions animées parmi les supporters.

D’abord le casque et maintenant ça ! A quoi pensait le Master Chief ?

Ca c’était quoi tollé de la communauté dans le réseau grand que le Master chef en plein dans le deuxième épisode de la série « Halo » enlève son casque – contrairement au modèle de jeu populaire, où depuis le premier jeu il y a 20 ans, le super soldat jamais son visage a été autorisé à montrer.

Mais qu’en est-il dans le courant troisième épisode « Emergence » a été vu au-delà de toute attente des fans et déclenche des réactions violentes et amusées sur Internet : Le Master Chief dessine en blanc et est complètement découvert! Le visage de fesses nues du super-héros laisse la plupart des téléspectateurs sans voix.

Les premières réactions des fans

Les créateurs doivent faire attention à ne pas abuser de la patience des fans et tout cela finit par se retourner contre eux. Pourquoi un amusant est, résout avec les autres indignation sur la façon de traiter avec leur grand héros. Cela peut rapidement conduire à la haine et au boycott contre la toute première série « Halo » – et cela alors que la série vient d’avoir un an Saison 2 prolongée devenu.

Peut-être est-elle venue Message de l’acteur Master Chief Pablo Schreiber aux fans (publié avant le fond nu) un peu prématuré…

Nous en avons quelques-uns ici les réactions des fans les plus drôles sur le Les fesses nues du Master Chief compilé :

Eh bien, au moins maintenant, nous savons à quoi ressemble le cul de Master Chief. Merci Paramount, d’avoir vraiment compris la base de fans de Halo. pic.twitter.com/hVPjL1CpLq — 🐊Orvar Odds🐊 (@OddsOrvar) 7 avril 2022

S’ils pensent qu’ils peuvent me faire regarder Halo à cause de la promesse de voir le cul sexy de Master Chief… ils ont peut-être raison. pic.twitter.com/T2XTzqmAdv — Cailín Walsh 🍀 (@cailinkins) 8 avril 2022

En regardant la série Halo… et je me demande comment vont les gens qui ont été contrariés par Master Chief qui a retiré son casque. Premier épisode, casque retiré. Deuxième épisode, armure retirée. Troisième épisode cul nu. C’est franchement comique pour moi. – John Sitton (@johnsitton) 7 avril 2022

Et nous étions fous de trop voir son visage😂😂😂😂😂😂😂😂 – Pas de Bush Bobby (@NoBushBobby) 8 avril 2022

Bro qu’est-ce qu’ils font avec ce spectacle – CringeyDreamStan (@FatherlessStan) 7 avril 2022