Série ‘Gotham Knights’ : la bande-annonce officielle montre la vie après la mort de Batman

Bien que la chaîne The CW ait annulé plusieurs de ses productions associées à DC Comics telles que » Batwoman » et » Legends of Tomorrow », il semble qu’elle ne veuille toujours pas complètement mettre de côté les productions de super-héros. Ils viennent tout juste d’annoncer leur nouveau set de production dans l’univers DC, intitulé »Chevaliers de Gotham », une production qui n’aura rien à voir avec le prochain jeu vidéo du même nom.

La bande-annonce de la saison nous raconte l’histoire du fils adoptif de Bruce Wayne, Turner Hayes, joué par l’acteur Oscar Morganrecevant la nouvelle que Wayne a été assassiné par Harvey Dent, un personnage de Misha Collins. C’est ici que Hayes et trois autres adolescents sont suspects dans l’affaire, tandis que trois autres suspects sont des descendants de certains des criminels les plus meurtriers de Gotham. Le reste de la bande-annonce montre Hayes travaillant aux côtés du personnage emblématique de Batman, Carrie Kelley (Navia Robinson) et les autres suspects pour blanchir leurs noms.

Dans l’aperçu, on nous montre plusieurs liens de la série avec la mythologie Batman, puisque seuls Kelley, Dent et une mention du Joker apparaissent, la bande-annonce se termine par le premier regard sur la Batcave de cette série. Cela inclut de voir le Bat-Cowl pour la première fois et le nouveau design des Batarangs. Un autre changement dans la bande-annonce est que nous pouvons voir que Harvey Dent n’est pas encore le méchant Two-Face, et qu’en raison du meurtre de Bruce Wayne, tout le monde sait maintenant qu’il était Batman.

Bien qu’il existe déjà plusieurs séries se déroulant dans l’univers Batman, sans la participation de Batman lui-même comme »Gotham » et »Batwoman », il sera intéressant de voir comment »Gotham Knights » abordera un thème mystérieux meurtre. Le point central de la série sera sans aucun doute le personnage de Harvey, pouvant voir une histoire d’origine du méchant Two-Face ou ayant un lien avec la mort de Wayne.

»Gotham Knights » nous fait également comprendre que la Batfamily n’existe pas encore dans cet univers, on peut donc voir émerger l’une des équipes les plus emblématiques des comics Batman, qui cherchera à protéger Gotham City en même temps que Ils devront blanchir leur nom.

La série devrait être diffusée en 2023, avec Oscar Morgan, Misha Collins, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Anna Lore et Rahart Adams.