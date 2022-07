Série Godzilla d’Apple : Kurt Russell et son fils Wyatt Russel sont dedans

Il y a maintenant plus de nouvelles sur le nouveau Série MonsterVerse de Images Légendaires et Studio Apple. Il a été récemment annoncé que Kurt Russel rejoint le casting de la série. A côté de lui sera aussi son fils Wyatt Russel apparaissent dans la série Apple TV + Godzilla et les Titans.

Kurt Russell et son fils font partie de l’Apple MonsterVerse

Kurt Russel revient à la télévision après une longue absence. La dernière apparition télévisée de l’acteur était dans la série originale Hawaii Five-0 de 1977. Il reviendra bientôt sur les écrans d’accueil de la série de monstres en direct d’Apple.

Dans la série que sur AppleTV+ est diffusé et fait partie de la franchise Monsterverse de Legendary Pictures, il appartient également à son fils Wyatt Russel être accompagné. Wyatt Russel joue actuellement dans la véritable mini-série policière Under the Banner of Heaven, aux côtés de l’acteur de Spider-Man Andrew Garfield.

Les rôles des deux acteurs de Russell n’ont pas encore été annoncés. Les deux joueront aux côtés d’Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett et Elisa Lasowski.

Matthew Shakman de WandaVision réalisera les deux premiers épisodes. Les showrunners seront également Chris Black (« Mad Men ») et l’auteur de bandes dessinées Matt Fraction (« Hawkeye »). Sont également impliqués dans la mise en œuvre les producteurs Hiro Matsuoka et Takemasa Arita du Studio de cinéma japonais Toho.

De quoi parle la nouvelle série Godzilla ?

La nouvelle série Godzilla reprend le premier film Godzilla de 2014. Après la bataille entre Godzilla et les titans qui ont rasé San Francisco, la série encore sans titre explorera le voyage d’une famille alors qu’ils découvrent leurs secrets cachés et un héritage qu’ils partagent avec l’as monarque organisation secrète connue.

De plus, la série comprend non seulement le film Godzilla de 2014. Le MonsterVerse comprend également Kong: Skull Island de 2017, Godzilla: King of the Monsters de 2019 et Godzilla contre Kong de 2021, ainsi que la série Anime « Skull Island ».