Série dérivée de Peaky Blinders que nous espérons voir

Le premier épisode du désormais célèbre Peaky Blinders série diffusée en septembre 2013, centrée sur les exploits de la famille romani-irlandaise Shelby. Depuis la première du premier épisode, la série a gagné une base de fans significativement importante qui suit avec ardeur les activités de la famille Shelby. Les nombreuses guerres de gangs, les trahisons familiales, les troubles politiques, le chagrin et la perte de la famille, entre autres choses, ont tenu les fans sous contrôle. Les cliffhangers avec lesquels chaque saison s’est religieusement terminée ont également fait leur part pour s’assurer que les fans ne s’égarent jamais.

Cependant, après une longue course (près de dix ans) et couronnée de succès, Peaky Blinders’ la sixième et dernière saison est sortie plus tôt cette année. La saison a été nommée finale malgré une septième saison pour compléter l’arc de personnage de Thomas Shelby initialement prévu. Alors que la sixième saison récemment publiée a été regardée par beaucoup, les téléspectateurs ne veulent tout simplement pas lâcher le charismatique Tommy Shelby (Cillian Murphy) et son équipe de Birmingham. Cela a suscité de nombreux espoirs de retombées possibles pour faire perdurer l’histoire du clan Shelby. Ces espoirs ont été alimentés par les nombreux scénarios laissés inexplorés dans la sixième saison.

Une préquelle de Peaky Blinders

Idées pour un spin-off qui explore une époque antérieure à la première saison de Peaky Blinders ont également été populaires parmi les fans. Il serait sans aucun doute intéressant de voir à quoi ressemblait la vie de la famille Shelby pendant que les hommes étaient en guerre. Ce scénario permettrait également aux téléspectateurs de voir comment les femmes se débrouillaient et comment l’entreprise familiale fonctionnait entre les mains des femmes. En donnant un aperçu des hommes pendant la guerre, un spin-off pourrait également donner un aperçu de la façon dont la guerre a façonné les hommes pour qu’ils soient ce qu’ils sont lorsque les téléspectateurs les rencontrent dans la première saison.

Écrivant sur la possibilité d’une préquelle sur un fil Reddit, @ X_Gianni420 a déclaré :

« peut-être un cadre de la Première Guerre mondiale, puis peut-être un peu quand ils reviennent, polly mentionne que les femmes ont repris l’entreprise pendant que les hommes étaient en guerre, alors qui sait depuis combien de temps l’entreprise dure depuis la guerre »

Une histoire pour Finn Shelby

Finn Shelby (Harry Kirton), le plus jeune frère de la famille Shelby, a commencé sa Peaky Blinders voyage dans la première saison alors qu’il n’avait que onze ans. Sa contribution à l’entreprise familiale était minime et, compte tenu de son âge, il n’avait pas vraiment son mot à dire. Constamment sous la protection de sa tante Polly et de ses frères aînés, Finn était principalement protégé des agissements du gang Peaky Blinders. Cependant, le personnage grandit au fil des saisons et est un homme adulte avec un impact significatif sur la famille au moment où la saison six se déroule. Après avoir trahi sa famille, Finn est expulsé et dépouillé du nom de famille.

Compte tenu de l’histoire de Finn dans le Peaky Blinders série, sa fin dans la saison six laisse beaucoup à explorer. Un spin-off basé sur Finn pourrait être l’occasion de donner plus de substance au personnage et d’étoffer l’histoire de sa trahison et de sa façon de s’opposer à sa famille. Est-ce qu’il revient pour se venger de Duke ? Est-il tué par un de ses frères comme Michael l’a été ? Une histoire dérivée sera la meilleure façon de raconter.

La carrière politique d’Ada Shelby

Une exploration de la carrière politique d’Ada Shelby (Sophie Rundle) est une autre voie qu’un spin-off pourrait emprunter. Le scénario a suffisamment de potentiel à la fin de la saison six. Après la mort de Polly Gray d’Helen McCrory, c’est Ada qui intervient pour reprendre les affaires familiales. Elle montre sa capacité à diriger l’entreprise familiale et se montre égale à son frère Tommy en assistant aux réunions à sa place. Tommy met également fin à sa position politique en tant que député, positionnant Ada pour reprendre son rôle au Parlement. Étant donné qu’Ada est un personnage à l’esprit vif qui a son propre esprit, un personnage politique pour elle serait d’autant plus intéressant.

Les fans sont également d’avis que la carrière politique d’Ada Shelby serait un complot légitime pour un spin-off à prendre. Les traits de caractère d’Ada et le fait que son personnage n’ait pas été profondément exploré dans la série lui donnent suffisamment de potentiel pour diriger un spin-off basé sur elle. Un utilisateur de Reddit, @Linnus42, exprimant ses réflexions sur le frère Shelby, a déclaré :

« … Ada semble être le véritable pouvoir et marionnettiste et responsable du côté légitime des affaires. »

La jeune génération Shelby

De nombreux téléspectateurs pensent que la jeune génération du gang Peaky Blinders devrait avoir la chance de créer sa propre histoire. Étant donné que Duke, le fils jusque-là inconnu de Tommy, est présenté aux téléspectateurs et occupe une place prépondérante au sein du clan Shelby, une base solide pour une future histoire basée sur lui est posée. Duke a également une bonne histoire en termes de relations avec d’autres personnages. Son jumelage avec Isiah (Daryl McCormack) et l’animosité qu’il porte envers Finn Shelby, désormais banni.





Un spin-off basé sur la jeune génération serait une nouvelle approche du gang Peaky Blinders, étant donné que les personnages plus âgés semblent avoir traversé et dépassé la phase de nécessité de s’engager physiquement dans les activités du gang. Un éventuel spin-off pourrait donner à ceux comme les enfants de Tommy et Isiah la chance de raconter leur propre histoire, tandis que les personnages plus âgés pourraient faire des apparitions pour fournir des conseils.

L’utilisateur de Reddit @b3lial666, écrivant à cet effet, a déclaré :

« J’aime l’idée que les fils de Tommy grandissent et dirigent des choses, si leurs acteurs sont assez forts et qu’ils sont assez similaires et assez différents de Tommy. Ça pourrait être intéressant.

Peaky Blinders a laissé de nombreux fils en suspens. Avec les nombreuses possibilités de retombées, espérons-le, certaines deviendront une réalité. Pour l’instant, les fans ont quelque chose à attendre en tant que Peaky Blinders Le film dérivé mettant en vedette Tommy Shelby a été confirmé par le producteur Steven Knight.