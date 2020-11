Série de ballets ‘On Pointe’ à venir à Disney +

Sur la pointe, une série documentaire originale en six parties, capturant une saison à la renommée mondiale de la School of American Ballet (SAB) de New York, arrive à Disney +.

Offrant un accès sans précédent à l’une des meilleures institutions de ballet pour jeunes au monde, la série suit la vie des étudiants âgés de 8 à 18 ans qui poursuivent leurs rêves de devenir des danseurs de ballet. Alors que les étudiants plus âgés de tout le pays se forment rigoureusement pour des carrières professionnelles, les jeunes étudiants de New York sont mis à l’épreuve alors qu’ils répètent et se produisent dans le classique des fêtes du New York City Ballet, «George Balanchine’s The Nutcracker®», sur scène au Lincoln Center.

La SAB est largement considérée comme la principale académie de ballet en Amérique. Constituant du Lincoln Center for the Performing Arts de New York, le SAB recrute et forme des jeunes talentueux âgés de 6 à 18 ans à des carrières dans le ballet classique. Fondée en 1934 par le chorégraphe légendaire George Balanchine et le mécène visionnaire des arts et écrivain Lincoln Kirstein, l’école produit presque tous les danseurs qui composent le New York City Ballet, la plus grande compagnie de ballet américaine, ainsi que des danseurs pour des compagnies du monde entier. Environ 20 étudiants avancés se lancent dans une carrière de danse professionnelle chaque année. Au-delà des feux de la rampe, les anciens élèves de SAB ont fait leur marque au cours des 86 dernières années en tant que fondateurs, directeurs artistiques, chorégraphes et professeurs de compagnies de danse et d’écoles du monde entier.

La série est produite par Imagine Documentaries et DCTV, avec Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein et Justin Wilkes, producteur exécutif d’Imagine Entertainment. Matthew O’Neill est producteur exécutif de DCTV. Il est réalisé et produit par Larissa Bills.

Sur la pointe premières le vendredi 18 décembre, avec tous les épisodes diffusés uniquement sur Disney +.