Série annulée en 2023 : « 1899 » est la première de l’année

Après le final choquant et intrigant de « 1899 », les fans de la série européenne Netflix créée par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de « Dark », espéraient que l’histoire des passagers de Prometheus et Cerberus continuerait dans une seconde. saison. Cependant, cela n’arrivera pas car le géant du streaming a annulé l’émission le 2 janvier 2023. (Photo : Netflix)