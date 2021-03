Sergio Ramos a avoué à Ibai ce qu’il avait subi lors de la première saison de sa série

« La légende de Sergio Ramos » Ce sera la deuxième saison des docuseries publiées par Amazon Prime depuis 2019. Le footballeur a officiellement présenté les nouveaux épisodes dans une journée qui comprenait une conférence de presse et un entretien individuel avec Chaîne Twitch d’Ibai Llanos. Là le défenseur a avoué les problèmes qu’il a rencontrés lors de la première tranche et a promis que le prochain sera plus amusant. Qu’a t’il dit?

Les prochains chapitres couvriront saison 2019/2020 où le joueur a obtenu la Ligue espagnole avec le Real Madrid après l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus (il a marqué 11 buts pour cette consécration). Sera six premières qui montreront des images inédites de l’intimité du capitaine blanc au cours de l’année du football particulière marquée par Covid-19.







Quand The Legend of Sergio Ramos est-il présenté en première sur Amazon Prime Video?

La légende de Sergio Ramos sera présentée en première sur Amazon Prime Video le 9 avril en Espagne Oui 18 juin dans le reste du monde (y compris en Amérique latine). Javier Pereira travaille comme producteur exécutif et José Rueda est le réalisateur de cette deuxième saison. « Une histoire qui parlera d’épopée et de gloire, mais aussi de douleur et de déception », fait partie du synopsis officiel.

« Nous avons dû souffrir lors de la première saison. Cette saison, nous avons la dernière, la Ligue des Coronavirus. C’est une autre façon de la vivre. Quand on gagne, c’est plus amusant de raconter les choses », Ramos a avoué avec Ibai dans une interview qui a eu 200 mille téléspectateurs en direct en streaming. L’Espagnol a marqué le titre de champion qu’il a obtenu comme l’un des différentiels des nouveaux épisodes.

Dans les prochaines versions, Ramos sera beaucoup plus familier et proche. Lors de la conférence qu’il a faite avec Amazon, le défenseur a révélé qu’il avait documenté le confinement dû au coronavirus de l’intérieur. «Vous pouvez voir comment nous partagions les tâches avec les enfants, Pilar et moi avons très bien fait. J’ai profité de ce temps pour profiter avec ma famille, avec mes enfants, j’ai aussi passé de nombreuses heures dans la salle de gym à planifier sans rumba. Je apprécié et vécu au jour le jour, je me suis entraîné très dur pour revenir au même niveau « , avancement.

Justement, l’idée des docuseries est de montrer son côté le plus humain pour que les fans puissent se rapprocher de la réalité lorsqu’il s’agit de donner leur avis sur sa carrière. En plus d’entrer dans la vie quotidienne du joueur de football, la production propose des interviews avec Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Luka Modric, Marcelo Vieira, Toni Kroos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Iker Casillas, Jesús Navas, Sergio Busquets, Alejandro Sanz, Jorge Valdano et Rafa Nadal, entre autres.