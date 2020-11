Serge Ibaka accepte de signer avec Clippers: rapport

Serge Ibaka a accepté de signer avec les Clippers.

Agent libre vétéran Serge Ibaka a accepté de signer avec les Los Angeles Clippers, un ajout indispensable à l’équipe qui a perdu son sixième homme en titre de l’année, Montrezl Harrell. Stacy Revere / Shams Charania de The Athletic a d’abord rapporté la nouvelle sur Twitter: « Ibaka est en train de signer un contrat de deux ans avec les Clippers, avec une option de joueur en deuxième saison », a déclaré Charania. Ibaka a marqué en moyenne 15,4 points et 8,2 rebonds au cours de la saison 2019-20 et a joué un rôle essentiel dans la course au titre des Raptors de Toronto en 2019. Ibaka vient de conclure un contrat de 64 millions de dollars sur 3 ans avec Toronto. Ibaka aura un gros trou à combler sous la forme de Harrell, qui a été annoncé avoir quitté les Clippers pour les Los Angeles Lakers voisins, plus tôt cette semaine. Harrell a remporté le sixième homme de l’année en 2020, avec une moyenne de 18,6 points et 7,1 rebonds par match. Notamment, Ibaka a également concouru pour un championnat à Oklahoma City avec Kevin Durant, Russell Westbrook, et James Harden en 2012. Il a dirigé la NBA par blocs pendant deux saisons et a été nommé à la Équipe première NBA All-Defensive trois fois. Ibaka a taquiné sa décision, vendredi, en écrivant «En route pour…» sur Twitter, suscitant de nombreuses spéculations. La saison NBA 2020 devrait débuter en décembre. [Via]