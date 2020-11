Sérénade du réveillon de Noël: que sont les didacticiels en ligne pour les instruments?

Vous voulez apprendre un joli chant de Noël sur votre instrument et le réciter la veille de Noël, mais vous ne pouvez pas aller à l’école de musique pour le moment? De nos jours, la guitare, le piano et d’autres instruments de musique peuvent également être appris en ligne – à tout moment et à votre rythme. Mais est-ce vraiment le bon choix pour vous?

Cela semble tentant: pour apprendre un instrument de musique, il vous suffit d’allumer votre PC ou tablette et votre webcam et de recevoir une leçon par appel vidéo. Vous pouvez également apprendre vous-même des chansons à l’aide de didacticiels YouTube. Cela vous permet d’économiser les coûts d’un professeur de musique et vous êtes flexible quand et pendant combien de temps vous voulez pratiquer. Mais: les cours de musique en ligne ne sont pas pour tout le monde.

Cours de musique en ligne pour débutants: oui ou non?

Les cours en ligne ne sont pas destinés aux débutants qui souhaitent apprendre un instrument à partir de zéro. Faire de la musique ne consiste pas seulement à appuyer sur certaines touches ou à pincer les bonnes cordes. Le travail manuel en filigrane, la posture et la bonne quantité de force dans les doigts, les bras et, selon l’instrument, également dans la respiration sont décisifs pour savoir si une chanson sonne bien ou semble plate. Ces détails sont difficiles à apprendre de l’écran pour les débutants. Vous développez rapidement une mauvaise posture et des erreurs techniques générales. Une fois celles-ci mémorisées, il est très difficile de s’habituer à nouveau aux erreurs.

Une vraie école de musique est un must pour les débutants. Là, un professionnel vous apprendra tout correctement et vous aidera à aplanir vos erreurs. Une fois que vous avez construit le bon cadre, vous pouvez continuer à être autodidacte, c’est-à-dire apprendre par vous-même. Les unités d’apprentissage numérique sont idéales ici. Vous pouvez toujours vous entraîner quand cela vous convient – et tout apprendre à votre rythme.

Guitare, piano, flûte, violon: quel instrument est facile à apprendre en ligne?

En général, les instruments à cordes tels que le violon, le violoncelle et la contrebasse sont difficiles à apprendre – et ils restent toujours délicats, même si vous en jouez depuis des années. Si la position de l’archet avec laquelle vous caressez les cordes est incorrecte, seules des notes tordues et un grincement désagréable en sortiront.

Les instruments à clavier tels que le piano, les instruments pincés tels que la guitare et les instruments à vent simples tels qu’une flûte à bec sont plus faciles à apprendre – surtout si vous n’êtes plus un pur débutant mais que vous avez déjà de l’expérience dans la création musicale. Si vous avez une bonne webcam, votre professeur peut facilement voir par appel vidéo si vous tenez correctement vos mains sur le clavier ou si votre respiration est correcte sur l’enregistreur. Les tutoriels de guitare sont également facilement réalisables pour les joueurs avancés via une session en ligne.

De quoi avez-vous besoin pour une leçon de musique en ligne?

Si vous êtes déjà un joueur avancé, rien ne s’oppose au tutoriel en ligne de la sérénade de Noël. Cependant, vous avez besoin d’un peu d’équipement pour que la leçon de musique fonctionne via Internet.

Vous avez besoin d’une connexion Internet stable et rapide.

Vous avez besoin d’un PC, d’un ordinateur portable ou d’une tablette. Notez, cependant, avec la tablette que tous les tutoriels ne prennent pas en charge les appareils mobiles.

Idéalement, vous disposez d’un ordinateur portable ou d’une tablette avec une webcam haute résolution intégrée. Si vous n’avez qu’un seul PC, vous devez vous procurer une caméra supplémentaire, de préférence avec une résolution de 1080p.

L’ordinateur portable, la tablette ou la webcam externe doivent avoir un bon microphone pour que votre professeur ou le programme d’exercice puisse entendre exactement si vous frappez les bonnes notes.

Bien sûr, vous devez également avoir votre instrument prêt et vous assurer de réserver la bonne leçon ou un cours approprié. Ensuite, rien ne s’oppose à la sérénade la veille de Noël.

Existe-t-il un fournisseur en ligne particulièrement recommandable?

La plupart des cours de musique en ligne sont destinés aux guitaristes, car l’instrument est relativement facile à apprendre. Cela demande encore de la discipline et de la persévérance. Pour une sérénade de Noël, les apprenants avancés peuvent apprendre de manière autonome à l’aide des didacticiels YouTube.

Apprendre à jouer du piano en ligne est plus délicat. Avec l’instrument à clavier, la position correcte des mains et la pression correcte sont importantes pour que les sons soient plus forts ou plus doux. Les cours avec un professeur compétent sont obligatoires pour les débutants, tandis que les cours en ligne de skoove, par exemple, conviennent aux apprenants avancés. Ici, vous avez besoin d’un piano électrique avec une connexion USB-E ou MIDI pour la connexion à l’ordinateur portable ou au PC ou d’un microphone qui enregistre le son de votre piano acoustique. De cette façon, le programme peut reconnaître si vous jouez correctement et vous donner des conseils pour améliorer votre technique de jeu.

La plateforme Udemy propose également un large choix de cours pour musiciens sur divers instruments; il existe des unités d’enseignement à différents niveaux de compétence. Que vous appreniez directement avec un enseignant via des tutoriels vidéo ou via une session en ligne varie d’une offre à l’autre. L’avantage: vous pouvez choisir votre méthode d’apprentissage préférée et procéder à votre rythme.