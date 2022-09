Serena Williams perd au 3e tour de l’US Open, marquant probablement la fin de sa carrière de tennis en solo

L’icône Serena Williams a fait sa révérence le vendredi 2 septembre après avoir perdu au troisième tour du simple féminin à l’US Open face à l’Australienne Ajla Tomljanović. La perte a probablement marqué la fin de sa carrière de tennis solo.

Après une nuit intense, Tomljanović a remporté le match 7-5, 6-7, 6-1.

Après avoir perdu, Williams, 40 ans, a fait un signe de la main et a fait une forme de cœur avec ses mains à la foule au stade Arthur Ashe, sur le terrain du USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Williams remercie les fans après avoir été battu par l’Australienne Ajla Tomlijanovic lors de leur match de troisième tour en simple féminin lors de la cinquième journée de l’US Open 2022 au USTA Billie Jean King National Tennis Center le 2 septembre 2022. Al Bello / Getty Images

Dans son après-match interviewWilliams a déclaré: « J’ai essayé mais Ajla a juste joué un peu mieux. »

« Merci papa. Je sais que tu regardes. Merci, maman », dit-elle en pleurant. « Je remercie juste tous ceux qui sont ici, qui sont à mes côtés depuis tant d’années, de décennies… Mais tout a commencé avec mes parents et ils méritent tout. Donc, je leur suis vraiment reconnaissant.

« Ce sont des larmes de joie, je suppose, je ne sais pas », a-t-elle poursuivi, avant de remercier sa sœur, Vénus. « Je ne serais pas Serena s’il n’y avait pas Vénus. »

Nike a également publié une vidéo, honorant Williams et son incroyable héritage.

« Serena Williams a redéfini ce que signifie être une vraie championne. Son héritage transcende le sport et a inspiré des générations. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat de longue date avec elle », a déclaré la société dans un communiqué. « Et nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait et fera à l’avenir. Voici pour ne jamais changer qui vous êtes. «

Williams a remporté son premier tour de l’US Open contre Danka Kovinic lundi. Elle a surpris la tête de série n°2, la joueuse estonienne Anett Kontaveit, lors de son match de mercredi. Jeudi, cependant, Williams et sa sœur Venus Williams ont perdu au premier tour du double face à la paire tchèque de Lucie Hradecka et Linda Noskova.

Williams a été battu par Ajla Tomlijanovic lors du troisième tour de l’US Open le 2 septembre 2022. Mike Stobe/Getty Images

Après le match de lundi, elle a été honorée d’être la « plus grande de tous les temps » dans le sport.

« Merci de nous avoir montré comment être gracieux, puissant, sans peur », a déclaré une vidéo racontée par Oprah Winfrey pour l’événement. « Merci d’avoir changé le visage du jeu. Pour inspirer la prochaine génération.

La vidéo montrait Williams avec sa fille, Olympia, ainsi que ses fans, concurrents et supporters célèbres.

« Merci de penser en dehors des lignes et de nous encourager à évoluer », a déclaré Winfrey dans la vidéo. « Merci de nous avoir montré comment aimer le sport et de toujours nous aimer en retour. »

Winfrey a terminé l’hommage en lui disant que ses fans resteront dans les prochains chapitres.

« Nous allons surveiller », a-t-elle dit. « Avec amour, nous tous. »

Dans un essai pour Vogue plus tôt ce mois-ci, Williams a déclaré qu’elle prévoyait de prendre du recul par rapport au sport qui a fait d’elle une icône.

« Je n’ai jamais aimé le mot retraite. Cela ne me semble pas être un mot moderne », a écrit Williams. « J’ai pensé à cela comme une transition, mais je veux être sensible à la façon dont j’utilise ce mot, qui signifie quelque chose de très spécifique et important pour une communauté de personnes. Peut-être que le meilleur mot pour décrire ce que je fais est évolution. Je suis ici pour vous dire que j’évolue loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes pour moi.

Williams a déclaré qu’elle prévoyait d’avoir un deuxième enfant avec son mari, Alexis Ohanian, et qu’elle avait reçu « des informations de mon médecin qui m’ont rassuré et m’ont fait sentir que chaque fois que nous serons prêts, nous pourrons ajouter à notre famille. »

« Je dois me concentrer sur le fait d’être une mère, mes objectifs spirituels et enfin découvrir une Serena différente, mais juste excitante », a-t-elle écrit.

Elle a également écrit qu’elle « n’écrirait pas ça » si elle était un homme parce qu’elle n’aurait pas eu à choisir entre agrandir sa famille et sa carrière.

« Si j’étais un homme, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille », a-t-elle écrit. « Peut-être que je serais plus un Tom Brady si j’avais cette opportunité. »

Elle a ensuite remercié ses fans pour tout au fil des ans.

« S’il vous plaît, sachez que je vous suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots », a déclaré Williams. « Vous m’avez porté vers tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi va me manquer, cette fille qui jouait au tennis. Et tu vas me manquer.