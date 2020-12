Sera-ce une voiture, une fusée ou un avion avec un moteur 6.6?

Il n’y a que 24 unités. Chacun d’eux coûte 2,1 millions de dollars EU (environ 10,7 millions de reais en conversion directe, hors taxes). En plus du prix, la puissance du Hennessey Venom F5 fait peur, après tout, le moteur 6.6 V8 biturbo génère 1 842 ch à 8 000 tr / min. De tels chiffres, selon la marque nord-américaine, sont responsables de porter le nouvel hypersport à 100 km / h en 2,6 secondes.

En développement depuis 2017, l’hypercar, dans un premier temps, s’était montrée progressivement. Depuis, en résumé, quelques modifications ont été apportées par rapport au prototype présenté. A l’image des McLaren, le modèle qui vient d’être dévoilé possède quatre embouts à l’arrière et un grand diffuseur. A l’avant (court et bas), mettez en valeur les lignes arrondies et les phares verticaux éclairés par des LED. Enfin, le coffre-fort moteur est exposé par du verre, ce qui lui confère un charme particulier.

Dans l’habitacle, du cuir et de la fibre de carbone partout. Il dispose d’un centre multimédia avec un écran de 9 pouces et un tableau de bord numérique (7 ″). Le volant multifonction, cependant, est dans le style de la Formule 1, avec plusieurs boutons et palettes de changement de vitesse. L’échange, d’ailleurs, est automatique avec sept positions. L’accès à l’intérieur se fait par des portes qui s’ouvrent vers le haut. Les sièges sont donc sportifs et ont des ceintures à quatre points.

L’ensemble du corps en fibre de carbone est également responsable de cette performance. Au total, le modèle ne pèse que 1360 kg, soit 30 kg de plus qu’une Ferrari F8 Tributo. Le rapport poids / puissance est de 0,76 kg / ch. Le couple maximal, inclus, est de 164,3 mkgf. Nombre disponible environ 5500 tours. A titre de comparaison, une Porsche 911 – qui est déjà considérée comme un canon – a un moteur de 385 ch et 46 kilos de couple.

De telles références amèneront Hennessey à faire tester le Venom F5 sur la piste de la NASA en 2021. Au Kennedy Space Center (Floride, USA), l’idée est d’atteindre officiellement 512 km / h. Si le résultat est dopé, la recrue aura enfin le titre de tramway le plus rapide de la planète.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, le SSC Tuatara n’a pas fait reconnaître ses 508 km / h par Guinness World Records. Parmi les raisons, le test doit être assisté par un superviseur d’agence, ce qui ne s’est pas produit.

Pour une telle puissance, un paquet d’articles bien pensé. L’ingénierie de l’entreprise mise ainsi sur des solutions telles que les blocs en fonte, les culasses en aluminium et les soupapes d’admission en titane. La marque affirme que les bielles et les pistons sont forgés. Les informations indiquent même que la septième marche a reçu une relation extrêmement longue. Il existe également une nouvelle structure monocoque en fibre de carbone, qui ne pèse que 86 kg.