September Mornings Saison 2 Episode 7 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings. Les fans de cette émission deviennent vraiment fous pour cet épisode à venir. Maintenant, pour obtenir toutes les informations sur cet épisode, les fans recherchent partout sur Internet. Nous sommes donc enfin ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons toutes les informations telles que la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings, la liste des épisodes de la saison 2, comment regarder cette série dans différentes régions et bien plus encore. Donc, si vous voulez connaître toutes ces informations, lisez-les jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 12 d’Halloween Wars

C’est une série brésilienne et le nom de ses sociétés de production sont Amazon Studios et O2 Filmes. Le premier épisode de cette série est sorti le 25 juin 2021 et après la sortie, cette série a gagné en popularité non seulement au Brésil mais aussi dans différentes parties du monde. Actuellement, cette série est regardée dans le monde entier.

L’histoire de cette série suit le parcours d’une femme trans qui quitte sa ville natale et ne compromet pas son objectif d’être une femme libre et indépendante. Au fur et à mesure que la série avancera, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings. Alors sachons-le.

September Mornings Saison 2 Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings. Dans la saison 2 il n’y a que 6 épisodes et pour les prochains épisodes, il faudra attendre la prochaine saison du show. S’il y aura une mise à jour concernant la saison 3 de cette émission, nous vous informerons de toutes les mises à jour ici sur cette page dès que possible.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de Heartbreak High Saison 2

Où diffuser les matins de septembre ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, elle est disponible sur Prime Video et c’est la plateforme officielle de cette émission. Vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents que vous avez manqués jusqu’à présent. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et vous devrez d’abord acheter son abonnement. La disponibilité de cette série dépendra de votre région. Veuillez donc vérifier sa disponibilité.

Vous pouvez également lire sur: Ghost Adventures Saison 27 Episode 3 Date de sortie

Liste des épisodes de la saison 2

Voici la liste des épisodes de la saison 2.

Oh, la vie de famille… Quel ennui

Le mess brésilien traditionnel

Aujourd’hui on fait un show

La tête haute ou morte, jamais à genoux

Chante chante…

Cela ne peut pas être tout ce qu’il y a dans la vie

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 7 de She Hulk

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

Liniker comme Cassandra

Thomás Aquino comme Ivaldo, l’amant de Cassandra

Karine Teles comme Leide, l’ex-petite amie de Cassandra

Gustavo Coelho comme Gersinho, le fils de Leide

Paulo Miklos comme Décio

Isabela Ordoñez comme Grazy

Clodd Dias comme Roberta

Gero Camilo comme Aristide

Elisa Lucinda comme Vanusa

Linn da Quebrada comme Pedrita

Dante Aganju comme Bernardo

Chelfa Caxino comme Jana

Silmara Deon comme directeur d’école

Inara dos Santos comme Ivana

Clébia Sousa comme Irène

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Bloods

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 2 de September Mornings, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂