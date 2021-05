Sept plantes qui équilibrent les chakras

Afin d’avoir une vie vraiment saine, il est essentiel que nos chakras, points du corps chargés de stimuler des parties spécifiques de notre organisme, soient en harmonie. Quand quelque chose ne va pas bien, lorsque nous sommes très anxieux, stressés ou avec un autre problème de santé, c’est un signe que certains chakra ne fonctionnent pas comme il se doit.

On peut guérir les problèmes qui en découlent grâce à la médecine, il est toujours conseillé de consulter d’abord un médecin, mais on peut aussi recourir à des techniques alternatives, telles que: le reiki et le yoga, ou avec des phytoénergétiques qui utilisent les propriétés énergétiques des plantes et des légumes en afin de contribuer à votre santé, qu’elle soit physique ou mentale.

Maintenant, voyez quelques plantes qui peuvent aider à harmoniser vos chakras!

Chakra racine ou de base

Situé à la base de notre colonne vertébrale, ce chakra est responsable de notre santé physique. Lorsqu’elle est déstabilisée, elle peut provoquer des douleurs aux pieds, aux jambes, provoquer une dépression, endommager notre système immunitaire ou contribuer au développement de maladies auto-immunes. Pour le stabiliser, les plantes à racines sont les plus adaptées, telles que: la carotte, la pomme de terre, le radis et, principalement, le pissenlit.

Chakra sacré

Situé dans la région des ovaires pour les femmes et de la prostate pour les hommes, ce chakra s’occupe de la sexualité et de la créativité. Lorsqu’il n’est pas en harmonie avec les autres, il a tendance à provoquer des infections urinaires et des troubles de l’alimentation. Ainsi, l’huile de calendula, de gardénia ou de bois de santal sont trois excellentes options pour vous remettre sur la bonne voie.

Chakra du plexus solaire

Situé juste en dessous des seins, dans la région de l’estomac, ce chakra est responsable de nos émotions et de notre maîtrise de soi. Lorsqu’elle est déréglementée, elle génère généralement de la méfiance, de l’anxiété et une faible estime de soi, causant de graves problèmes, tels que: dépression, anorexie, boulimie et maladies du système digestif. Afin de le régulariser, utilisez l’huile essentielle de lavande (très apaisante), de bergamote (idéale pour la digestion) et de romarin (responsable d’apporter plus d’optimisme et de confort à la vie).

Chakra du coeur

Situé dans le cœur, ce chakra prend soin de notre capacité à pardonner, à avoir de la compassion et à nous aimer nous-mêmes et nos voisins. Lorsqu’il est énergiquement désaligné, il génère généralement des problèmes d’estime de soi et produit des sentiments tels que: colère, jalousie, ressentiment et souffrance. Si vous rencontrez des problèmes avec ce chakra, abusez de la sauge, du thym, de la coriandre, du poivre de Cayenne, de la lavande, du basilic et du thé de sainte épine. Tout le monde est formidable pour nous faire gagner la confiance et suivre notre cœur.

Chakra de la gorge

Situé dans la gorge, ce chakra travaille avec nos expressions et notre capacité à communiquer. Lorsqu’ils sont mal alignés, nous sommes incapables de bien nous exprimer, nous sommes dépendants, peu sûrs d’eux et nous pouvons développer des problèmes au niveau du larynx, de la thyroïde et de la laryngite. Pour résoudre ce problème, investissez dans du thé de mélisse ou de l’huile essentielle d’eucalyptus.

Chakra frontal ou du troisième œil

Situé entre les sourcils, le chakra frontal prend soin de notre intuition et de notre imagination. Lorsqu’ils sont mal alignés, nous avons des problèmes pour créer de nouvelles idées, suivre nos sentiments et, physiquement, nous pouvons développer des problèmes dans toute la tête, tels que: conjonctivite, maux d’oreille, migraines, insomnie et même cauchemars. Pour l’harmoniser, l’idéal est d’utiliser la menthe, un grand allié pour soigner la dépression, la migraine et la perte de mémoire, et le jasmin, qui est formidable pour booster notre côté spirituel. Si vous allez utiliser l’huile essentielle de l’une des plantes, déposez simplement une goutte au milieu des sourcils.

Chakra de la couronne

Situé juste au sommet de notre tête, il représente notre sagesse et notre connexion avec le divin. En cas de désalignement, nous nous sentons perdus et sans but, sur le plan physique, il est possible que la dyslexie, la dépression, la migraine, les troubles de la mémoire et même les maladies mentales puissent survenir. Afin de le neutraliser, il est recommandé d’utiliser de la lavande et du lotus, que ce soit sous forme de plante, d’huile essentielle ou d’encens.

Comment utiliser les plantes:

• Thé: si la plante est apte à boire, faire une infusion de 5 minutes;

• Diffuseur d’ambiance: 12 gouttes d’huile;

• Cultivez la plante là où vous passez beaucoup de temps;

• Bain aux herbes;

• Spray: diluez 12 gouttes d’huile dans 100 ml d’alcool de grain;

• Alimentation: s’il s’agit d’une plante comestible, il est possible de l’utiliser comme assaisonnement;

• Encens.

Il est très difficile de vivre en paix lorsque nos corps ou nos énergies ne ressentent pas la même chose. Si vous sentez qu’un chakra n’est pas en rythme, essayez l’un de nos conseils. Et bien sûr, si vous vous sentez toujours mal, consultez un spécialiste, car la phytoénergétique ne remplace pas la médecine.