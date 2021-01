Sept planètes rocheuses de TRAPPIST-1 pourraient être similaires, mais ce ne sont pas les mêmes: étude

26 janv.2021 10:28:33 IST

La naine rouge TRAPPIST-1 possède le plus grand groupe de planètes d’un seul système stellaire qui est le plus proche de la taille de la Terre. Une étude récente a révélé que les sept planètes ont des densités «remarquablement» similaires, offrant ainsi aux scientifiques la possibilité d’explorer la variété des systèmes planétaires qui habitent l’univers. TRAPPIST-1 est situé à environ 40 années-lumière de nous et a sept planètes rocheuses tournant autour de lui. Bien qu’il n’ait pas été possible de capturer leurs images, les scientifiques ont une idée calculée de leur distance les uns avec les autres et du modèle de révolution.

Selon le Les données, si l’on se tient à la surface sur l’une des planètes, ils pourront voir certaines des planètes voisines planer au-dessus comme nous voyons la Lune.

Ces planètes ont suscité l’intérêt des chercheurs depuis 2017, date à laquelle il a été découvert que trois des sept planètes sont situées dans la «zone habitable» théorique, qui est la région où les planètes rocheuses sont les plus susceptibles de contenir de l’eau liquide.

Compte tenu de leur similitude avec notre planète, les scientifiques espéraient qu’ils auraient également des densités similaires. Mais la dernière étude a déclaré que ce n’était pas le cas. Bien que les sept plantes aient toutes des densités similaires les unes aux autres (elles diffèrent de trois pour cent) et à la Terre, (elles diffèrent de huit pour cent), on s’attend à ce qu’elles soient également composées de matériaux qui composent la plupart des planètes rocheuses telles que fer, oxygène, magnésium et silicium. Et c’est là que réside le problème. S’ils étaient effectivement constitués de composants similaires à celui de la Terre, ils auraient été une fraction moins dense.

La NASA affirme que «les planètes TRAPPIST-1 sont environ huit pour cent moins denses qu’elles ne le seraient si elles avaient la même composition que notre planète d’origine». Cela a conduit les scientifiques à croire qu’il existe d’autres composants et différents mélanges des composants connus qui auraient pu entraîner la densité des planètes de TRAPPIST-1.

L’étude était publié dans le Science planétaire Journal du 22 janvier.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂