Sept patients plus jeunes atteints de COVID-19 sur dix présentent des lésions organiques «  légères  » des mois après l’infection

Les résultats suggèrent que les patients atteints de COVID-19, même ceux présentant des symptômes légers à modérés, ont besoin de soins de santé appropriés pour vaincre complètement l’infection.

Cette étude a examiné les effets du COVID long dans la population plus jeune.

Nous avons entendu de nombreuses anecdotes de personnes âgées souffrant du plus dur COVID-19 symptômes au début de la pandémie. Les plus jeunes semblaient être pour la plupart à l’abri du pire de la pandémie. Comme COVID-19 la recherche est arrivée, il est clair maintenant que ce n’est pas le cas. Une étude récemment publiée rapporte que près de 70% des patients «à faible risque» présentent des lésions à un ou plusieurs organes près de quatre mois depuis leur première infection par le SRAS-CoV-2.

Cette étude a examiné les effets du COVID-19 long dans la population plus jeune. Elle a été menée par une équipe de chercheurs des hôpitaux universitaires d’Oxford, de la Mayo Clinic Healthcare et de l’University College London. L’étude a été publiée dans medRxiv, et toujours en attente d’examen par les pairs.

Qu’est-ce que ‘long COVID-19 ‘?

«COVID long» ou «COVID long-courrier» fait référence aux effets secondaires à long terme du COVID-19 à laquelle de nombreuses personnes se trouvent maintenant confrontées. Les personnes souffrant d’un COVID long sont communément appelées « long-courriers. «

Deux personnes qui ont souffert d’un long COVID peuvent avoir des symptômes très différents. Certains d’entre eux incluent une fatigue extrême, des maux de tête, une faiblesse musculaire, une fièvre légère, un brouillard cérébral, une perte de cheveux, etc. Ils peuvent également inclure une toux persistante, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des problèmes d’audition et de vue, des maux de tête , perte de l’odorat et du goût ainsi que des dommages au cœur, aux poumons, aux reins et à l’intestin, selon un rapport de BBC.

Les organes vitaux semblent affectés

L’étude a porté sur 201 personnes du Royaume-Uni des mois d’avril à septembre. Les patients inclus dans l’étude avaient en moyenne 44 ans. Sur les 201 participants, 18% avaient des antécédents d’hospitalisation en raison du COVID-19 . Les chercheurs rapportent avoir trouvé des dommages au cœur, aux poumons, aux reins, au foie, au pancréas et à la rate à la suite de l’infection.

« La bonne nouvelle est que la déficience est légère, mais même avec une lentille conservatrice, il y a une certaine déficience, et chez 25% des personnes, elle affecte deux organes ou plus », Amitava Banerjee, cardiologue et professeur agrégé de science des données cliniques à University College London a dit Le gardien. « Ceci est intéressant car nous devons savoir si [the impairments] continuer ou s’améliorer – ou s’il existe un sous-groupe de personnes qui pourrait empirer. «

L’équipe a également constaté que les symptômes et les tests sanguins d’une personne ne permettaient pas de prédire son atteinte organique ni son hospitalisation. L’étude ne rapporte aucun dommage grave aux organes vitaux, mais indique fortement que COVID-19 les patients (même avec des symptômes légers à modérés) reçoivent des soins de santé appropriés pour vaincre complètement l’infection.

La recherche met également en garde contre le fait que certaines hypothèses ont été faites qui pourraient limiter la portée de ses conclusions. Il décrit «une atteinte organique légère plutôt que grave», mais l’ampleur et les taux élevés d’infection de la pandémie chez les personnes à faible risque (par âge et conditions sous-jacentes) constituent un domaine de recherche important et moins exploré sous COVID-19 . L’étude met en évidence la nécessité de réaliser davantage d’études d’impact à moyen et long terme de l’infection par le SRAS-CoV-2 dans les domaines de la santé ou des politiques.

Ceci est d’autant plus important que les répercussions du COVID-19 ne sont pas seulement physiques, mais aussi mentales. Un Étude d’Oxford a constaté que dans les trois mois après qu’une personne a été testée positive au COVID-19 , ils ont un risque plus élevé de développer une sorte de maladie mentale. Ils ont également constaté que ceux qui ont déjà un trouble mental préexistant ont 65% plus de chances de contracter et d’être testés positifs au COVID-19 .

Selon un rapport de L’empreinte, des chercheurs de l’Institut de génomique et de biologie intégrative du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) à New Delhi recrutent des participants pour participer à une longue étude COVID.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂