Sept détails de ‘Starfield’ qui démontrent une ambition peu commune et qui suscitent autant de doutes que d’admiration

L’ambition démesurée a ses risques et ses récompenses. Pour clôturer leur Xbox Games Showcase 2023, Microsoft et Bethesda ont jeté les restes avec un jeu dans lequel nous avons pu plonger, pour la première fois, en profondeur et dans un aperçu complet de toutes ses possibilités. L’impression après cet aperçu est celle d’une certaine suffocation due à l’innombrable quantité de choses qu’il est possible de faire dans le jeu, qui a poussé à l’extrême l’idée « d’aventure galactique », puisque tout se reflète ici.

Des escarmouches dans l’espace extra-atmosphérique à l’exploration tranquille de planètes stériles sous les codes du simulateur de marche; des conversations de jeu de rôle qui mèneront l’aventure dans une direction ou une autre aux fusillades tactiques et aux sections furtives. Bethesda semble avoir créé un jeu d’aventure spatiale où les « aventures » ne se limitent pas à abattre une armée extraterrestre ou à abattre une poignée de navires, mais tout ce que le terme implique : examiner la flore et la faune de chacune des milliers de planètes à notre disposition et faire grandir notre protagoniste dans la direction que nous voulons.

Bien sûr, il faudra voir si cette ambition s’est concrétisée dans un jeu équilibré ou dans un tas d’idées qui ne s’enchaînent pas. La peur d’un jeu arythmique et dans lequel tout ce à quoi ses créateurs auraient pu penser sans le sens de la mesure a pu être jeté dedans sera là jusqu’à ce que nous y consacrions quelques (nombreuses) heures. Mais pour l’instant, ce sont quelques-unes des promesses qui nous ont le plus plu.

Refonte des objets

Nous aimons la façon dont Bethesda est allée dans le détail, pour concevoir des objets qui pourraient fonctionner et qui ont un air rétro très particulier, comme si nous voyions un futur imaginaire d’un passé hyper-esthétique, qui nous éloigne des écrans virtuels ennuyeux, des hologrammes, etc. sur, mais nous sommes devant des navires et des objets avec un style très similaire. Ce genre de chose qui facilite un investissement brutal.

transport immédiat





Le jeu permet de voyager facilement d’un point de la galaxie à un autre (ou vers d’autres galaxies, lorsque le vaisseau est suffisamment puissant) en doublant l’espace et en transportant instantanément le vaisseau où l’on veut. Cela accélérera le jeu et nous permettra d’aller directement aux points dont nous avons besoin (villes, bases, etc.).

une certaine mystique





Nous avons aimé qu’à travers l’équipe d’enquêteurs semi-clandestins de Constellation, qui enquêtent sur des objets d’origine inconnue avec lesquels notre personnage a également été en contact, un élément de mystère soit introduit dans l’intrigue, avec un point littéraire et lié à des races extraterrestres étrangères à l’humanité. C’est l’élément de mystère nécessaire pour que l’histoire ne soit pas une simple gestion spatiale.

l’ouest





Bien sûr, par rapport à l’esthétique rigide, presque ministérielle, des villes des colonies officielles, nous avons des mondes beaucoup plus sauvages. Certains d’entre eux, comme Akila City, auront un look Far West qui, espérons-le, nous conduira dans des missions de vol de diligences anti-gravité ou de tout ce qu’ils ont inventé pour être l’équivalent de Wells Fargo.

Le système de compétences





Nous avons aimé la façon dont cela semble être organisé, en gardant la touche de jeu de rôle dont Bethesda ne veut pas se débarrasser, mais suffisamment accessible pour intéresser et ne pas déranger le public de masse. Il y a cinq arbres de compétences et quatre niveaux ou rangs par compétence, qui sont débloqués avec des points d’expérience en remplissant des objectifs.

Amusant sous une couche de réalisme





Selon Bethesda, les mondes ont été développés selon des critères réalistes et profondément documentés (par exemple, la possibilité de biomes en fonction de la distance au soleil), auxquels ont ensuite été introduits des éléments de pur plaisir, comme la faune ou les missions sur chaque planète. . Cela nous semble un moyen équilibré et parfait de créer un jeu attrayant sans perdre la touche crédible que Bethesda recherche sans aucun doute.

personnalisation du navire





La recherche typique et la personnalisation des véhicules de n’importe quel bac à sable, ici amélioré avec ce qui semble être un système de personnalisation profonde des vaisseaux. C’est une bonne preuve de l’ambition de Bethesda de laisser cela entièrement entre les mains du joueur, qui, s’il le préfère, peut embaucher des équipages et acheter des navires déjà complets au cas où il n’aurait pas envie de déconner.

