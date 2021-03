Sept conseils pour prolonger la durée de vie des pneus

Savez-vous comment prolonger la durée de vie des pneus d’un véhicule? Voici sept conseils pour prolonger la durée de cet élément indispensable à une bonne conduite et à la sécurité routière.

Seul point de contact entre le véhicule et la route, le pneumatique est un élément fondamental d’un véhicule. En plus de son bon état étant essentiel pour la sécurité de conduite, faire le bon choix a également un impact sur le comportement et le confort.

L’une des opérations les plus coûteuses dans une voiture est de remplacer les pneus et la valeur de la facture est assez élevée pour les propriétaires des derniers modèles, équipés de grandes roues (plus de 18 pouces) et de pneus à profil bas.

Par conséquent, les propriétaires doivent essayer de traiter correctement les pneus pour augmenter leur durée de vie utile et réduire le coût total d’utilisation car s’ils durent plus longtemps en bon état, il n’est pas nécessaire de remplacer un jeu de deux ou quatre pneus aussi souvent.

Avec la courtoisie due à Goodyear, spécialiste dans ce domaine, voici sept conseils pour augmenter la longévité des pneus. Outre les économies économiques, il contribue également à la préservation de l’environnement car moins de ressources naturelles sont consommées et moins de déchets sont générés.

1. Pression des pneus

Le premier de ces sept conseils, souvent méconnu, consiste à vérifier périodiquement la pression des pneus. Goodyear recommande de vérifier au moins une fois par mois, et toujours avant de voyager avec une charge complète.

Avec le temps, ils perdent de la pression et si la pression est insuffisante, les pneus peuvent se détériorer.

Bien que de nombreux véhicules plus récents soient déjà équipés de systèmes de surveillance électronique de la pression des pneus (TPMS), celui-ci doit être contrôlé manuellement avec un manomètre.

Les valeurs de pression des pneus se trouvent dans le manuel du véhicule, ainsi que les indications relatives au niveau de charge et à la vitesse, qui sont également inscrites sur le flanc du pneu.

2. Bande de roulement

Le contrôle visuel de la bande de roulement du pneu est également recommandé. Cela doit être fait périodiquement et, comme la pression, cela garantit que les pneus sont dans les meilleures conditions.

Le propriétaire doit observer les nervures entre les bandes, ainsi que le centre des bords extérieurs, pour vérifier les signes d’usure ou tout objet qui pourrait s’être incrusté.

3. Rotation des pneus

En règle générale, les pneus montés sur l’essieu avant s’usent différemment de ceux de l’essieu arrière. En changeant sa position, d’avant en arrière et vice versa, il est possible d’optimiser la durée de vie des pneumatiques. Goodyear, prévient que cela n’est peut-être pas valable pour tous les véhicules, mais c’est un moyen d’augmenter sa longévité.

Bien que les périodes de rotation varient, il est recommandé d’effectuer ce changement plus fréquemment si vous conduisez fréquemment à grande vitesse, ou si vous effectuez de longs trajets à pleine charge, il est recommandé d’effectuer des rotations plus régulières.

Si une usure inégale de la bande de roulement du pneu est détectée, cela peut également indiquer la nécessité d’une rotation.

4. Équilibre et alignement

Si une usure inégale des pneus est observée, cela peut indiquer des problèmes plus graves d’alignement des roues ou d’équilibrage des pneus. Dans cette situation, il est conseillé d’aligner la direction.

LIRE TROP

Les pneus usagés en valent-ils la peine? Connaître les avantages et les inconvénients

Pour identifier l’alignement ou non de la direction, le conducteur doit vérifier si le véhicule dévie d’un côté ou de l’autre ou si le volant n’est pas centré ou vibre lors de la conduite en ligne droite.

Si cela se produit, le propriétaire doit amener le véhicule dans un atelier spécialisé pour aligner la direction et / ou équilibrer les pneus. Si l’usure inégale n’est pas corrigée, la durée de vie du pneu sera considérablement réduite.

5. Pneus plus durables

Les pneus les plus adaptés et fabriqués avec la technologie la plus moderne peuvent avoir une durée de vie plus longue. Les dernières générations de pneus peuvent garantir une durée de vie plus longue et réduire les coûts.

6. Habitudes de conduite

L’adoption de bonnes pratiques de conduite est également l’un des sept conseils que nous laissons ici, car elle contribue à réduire si souvent l’achat de pneus neufs.

Un style de conduite souple et prudent, évitant les imperfections sur la route, améliorera la durée de vie des pneus et garantira qu’ils offrent les meilleures performances. D’autre part, une accélération et un freinage soudains, ou une conduite agressive sur des bandes sonores et des trous, endommageront également les pneus.

7. Recyclage et réutilisation

Plus de trois millions de tonnes de pneus en fin de vie sont collectées annuellement pour être recyclées ou réutilisées. Par conséquent, quand il est prévu que le remplacement des pneus équipés de pneus neufs est prévu, il faut garantir que les anciens sont éliminés de manière responsable, afin de leur donner la possibilité d’une seconde vie et de contribuer à l’économie circulaire.

