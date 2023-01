Sept ans plus tard, le Fairphone 2 vivra toujours avec "/e/OS"

in

Il semblait que le mobile le plus ancien de tout le catalogue Android allait mourir cette année, mais heureusement il continuera à vivre encore quelques mois grâce à « /e/OS », un fork de Lineage.

Depuis les Pays-Bas, la marque Fairphone fabrique les téléphones portables les plus durables de la planète.

rejoindre la conversation

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions la triste fin du smartphone ayant la plus longue durée de vie en support de tout le catalogue Android, mais les (quelques) propriétaires restants du Fairphone 2 auront de la chance aujourd’hui Eh bien, sept ans plus tard, votre téléphone sera toujours vivant grâce à la scènes Android.

En fait, c’est déjà le smartphone le plus durable de tous les temps Après avoir eu 7 ans de support de mise à jour officiel et avoir toujours des pièces de rechange pour d’éventuelles réparations, il va maintenant recevoir l’affection qu’il mérite de la part du groupe de ‘/e/OS’un fork de LineageOS qui a sûrement voulu gagner sa petite dose de médiatisation avec ce mouvement.

7 ans et 5 versions d’Android plus tard, ce smartphone mythique ne recevra plus de mises à jour

Comme nous l’ont dit les confrères de Phandroid, cette fin du support officiel de Fairphone aura bien lieu mars prochainbien que directement ‘/e/OS’ assumera le support de sécurité pendant au moins une autre année de la borne.

En fait, il ne s’agit probablement pas seulement de mises à jour de sécurité, car il est probable que l’équipe de développement souhaite étendre certaines de ses principales nouveautés même si ce Firephone 2 a le chipset Snadpragon 801 de Qualcomm, également abandonné et sans support pendant un certain temps.

Merci de garder le Fairphone 2 en vie ! —Fairphone (@Fairphone) 12 janvier 2023

De la société néerlandaise, ils confirment qu’en effet ils continueront à avoir des composants pour la réparation du Firephone 2 au moins tant qu’il y a de la demande et qu’ils ont des stocks disponibles dans les entrepôts, et aussi ont remercié ‘/e/OS’ publiquement par geste pour maintenir officieusement le support de son smartphone le plus emblématique.

L’autre alternative, pour ceux qui n’aiment pas ROM personnalisées mais je veux continuer à être à côté de Firephone pour me sentir plus ‘respectueux de la nature’c’est que tu acceptes son programme de recyclage de terminaux, à travers lesquels vous pouvez obtenir 50 euros pour un Firephone 2 que vous pouvez bénéficier d’une remise directement sur l’achat de votre nouveau Firephone.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?