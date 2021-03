Séparé par Alzheimer et Covid-19: j’espère que le vaccin les réunira

Gordon Norman, 84 ans, a de nombreux emplois en tant que mari. Son plus important, peut-être, est d’être la mémoire de sa femme.

Sa femme de 80 ans, Diane Norman, est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis quatre ans maintenant. Et en raison des restrictions liées à Covid-19 sur sa résidence avec assistance, ils ne se sont pas vus en personne depuis près d’un an maintenant.

Le couple âgé est ensemble depuis 54 ans de mariage.

«Aujourd’hui, c’est notre anniversaire de mariage», a déclaré Gordon.

Le 17 février, les deux ont célébré d’une manière qu’ils n’auraient jamais pu prédire il y a plus d’un demi-siècle – sur FaceTime.

Comment tout a-t-il commencé?

En 1966, Diane a eu deux jeunes enfants et venait de devenir veuve après qu’un accident de voiture eut coûté la vie à son mari.

Peu de temps après, elle a rencontré Gordon lors d’un spectacle à la mi-temps de l’école. Il était venu voir sa nièce et Diane était venue avec sa fille.

Gordon a tout de suite su que Diane était la bonne.

Selon Gordan, Dian était «magnifique à tomber par terre». Il a proposé dans quelques mois.

«Ils disent que lorsque le bon arrive, il vous frappe comme un train de marchandises», a déclaré Gordon avec un petit rire. «Je suppose que c’est ce qui s’est passé.»

Après s’être mariés le 17 février 1967, les jeunes mariés ont ouvert une agence de voyage où ils travailleraient jusqu’à 80 heures par semaine, se spécialisant dans l’hébergement de groupes et de groupes musicaux.

«Tout le temps, elle était là à côté de lui», a déclaré Bob Kuhn, ancien maire de Glendora et exécuteur testamentaire de la succession de la famille, en réfléchissant à leur partenariat. «Il n’aurait pas pu le faire sans elle et elle n’aurait pas pu le faire sans lui.

L’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer de Diane a commencé lentement.

Gordon l’a remarqué pour la première fois lors d’un voyage d’une semaine à Fosston, dans le Minnesota. Elle oublia de petites choses comme l’endroit où elle avait son sac à main et son portefeuille. Elle a également commencé à se taire parmi les gens qu’elle connaissait.

Cela a empiré il y a environ un an lorsque Gordon la voyait se déchaîner et, parfois, le jurer. Il avait le plus peur quand il est rentré à la maison un jour et qu’elle n’était pas là. Il s’est avéré qu’elle avait marché un mile jusqu’à une pharmacie voisine.

«Mais elle est rentrée à la maison», a-t-il dit. «C’était une bénédiction.»

En l’espace de deux mois, Gordon a vu le monde se verrouiller dans un état d’urgence. Bientôt, il a dû mettre Diane dans un foyer pour personnes âgées atteintes de démence.

Il n’a pas pu la voir depuis.

Une période difficile à l’ère de Covid-19

Les trois premiers mois de la pandémie et le séjour de sa femme dans l’établissement de soins ont été les plus difficiles.

«Il m’a fallu beaucoup d’entraînement mental pour ne pas me demander ce qu’elle faisait à chaque minute», a déclaré Gordon. «Je me couche tous les soirs en sachant qu’elle est dans un endroit sûr, qu’il y a un bon personnel et qu’on s’occupe d’elle.

Il se tenait occupé en nettoyant la maison et en allant déposer de temps en temps des affaires à Diane.

Le plus proche qu’il a été de sa femme bien-aimée est la première étape de l’établissement de soins.

Le jour de la Saint-Valentin, il a déposé des médicaments, des Pop-Tarts, une carte adressée à sa «princesse Di» et, bien sûr, des fleurs pour la journée spéciale.

La pandémie a rendu difficile pour nous tous de mener une vie normale.

Pour les personnes vivant dans des établissements de soins, cela a peut-être été encore plus difficile.

Le vaccin Covid-19 pourrait être la lumière dont on a tant besoin au bout du tunnel

Avec tous les défis auxquels les Norman ont été confrontés, lorsque Gordon a reçu sa deuxième dose du vaccin Covid-19. une lueur d’espoir semblait prête à s’enflammer dans un optimisme à part entière.

Ils s’attendaient à se voir peu de temps après, mais il a ensuite reçu un appel de l’établissement de soins l’informant que Diane était tombée et s’était cassé la hanche.

Plusieurs jours plus tard, il a pu à nouveau FaceTime à sa femme. Après avoir été envoyée dans un centre de réadaptation pendant une semaine, elle a dû être mise en quarantaine pendant deux semaines après avoir été renvoyée dans l’établissement de soins.

«Ils continuent de frapper le ballon plus loin sur la route chaque jour», a-t-il déclaré.

Quels que soient les obstacles auxquels ils ont été confrontés, Gordon reste optimiste sur le fait qu’il pourra bientôt voir la femme dont il est tombé amoureux il y a 53 ans.

Même si elle ne se souvient peut-être pas de qui il est, il se souvient.

Gordon est sa boîte à souvenirs. Son amour. Elle est sa «princesse Di».

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.