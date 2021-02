Séoul va commencer à tester les animaux de compagnie pour Covid-19 après que le pays ait confirmé le premier cas chez un chat de compagnie

Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé qu’il commencerait immédiatement à tester les animaux de compagnie pour Covid-19 s’ils commencent à présenter des symptômes, tels que des problèmes respiratoires, de la toux, de la fièvre ou des sécrétions oculaires ou nasales.

S’exprimant lors d’une conférence de presse virtuelle lundi, le responsable du contrôle des maladies, Park Yoo-mi, a déclaré qu’une équipe d’agents de santé et de vétérinaires serait disponible pour tester tout animal potentiellement infecté près de chez lui afin de réduire la distance à parcourir pour un traitement médical.

À partir d’aujourd’hui, le gouvernement métropolitain de Séoul proposera des tests de coronavirus pour les chiens et les chats de compagnie.

La nouvelle politique est entrée en vigueur une semaine après que des responsables du ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ont déclaré que les animaux de compagnie présentant des symptômes de Covid-19 seraient soumis à une quarantaine de 14 jours.

Alors que les animaux de compagnie seront autorisés à mettre en quarantaine dans leur propre maison, les responsables ont mis en place un centre d’isolement à Séoul pour s’occuper et surveiller les animaux en cas de malaise de leurs propriétaires, avec Covid-19 ou une autre maladie.

En plus d’imposer le nouveau programme de tests et de quarantaine, le gouvernement métropolitain de Séoul a exhorté les résidents à étendre les directives de distance sociale aux animaux de compagnie, en gardant les chiens et les chats à au moins deux mètres des autres animaux.

Le gouvernement a pris le pas après qu’un chat a été testé positif à Jinju, dans la province du Gyeongsang du Sud. Les experts n’ont pas encore découvert que les chats ou les chiens peuvent infecter les humains avec Covid-19, ce qui suggère que le risque de transmission d’une épidémie chez les animaux de compagnie serait faible.

D’autres pays ont signalé des infections à Covid-19 chez des animaux, le zoo de San Diego en Californie ayant eu deux gorilles testés positifs et le Danemark ayant été témoin d’une épidémie chez le vison.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂