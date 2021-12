SEO : L’acquisition de nouveaux clients b2b grâce à Google

oral b Brosse À Dents Electrique Braun Oral-B Pro 2 - Modèle 2000 - Brosse À Dents Électrique

Découvrez la brosse à dents Oral-B Pro 2, par la marque la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes dans le monde. Le manche élégant de la brosse à dents électrique Pro 2 vous permet de respecter les recommandations de votre dentiste : Elle vous aide à vous brosser les dents pendant 2 minutes grâce à son minuteur professionnel et émet un signal toutes les 30 secondes pour que vous pensiez à changer de zone de brossage. Contentez-vous de déplacer la brosse dans votre bouche : la brossette ronde unique de Oral-B s’occupe du reste. Elle retire jusqu’à 100 % de plaque dentaire en plus par rapport à une brosse à dents manuelle ordinaire, pour vous offrir des gencives plus saines. Elle rend votre sourire plus blanc dès le premier jour de brossage, en éliminant les taches en surface. De plus, cette brosse à dents vous aide à protéger vos gencives délicates grâce à la technologie de contrôle de la pression brevetée, qui réduit la vitesse de brossage et émet un signal si vous exercez une pression trop élevée. La brosse à dents Oral-B Pro 2 est incontournable pour celles et ceux qui souhaitent passer à une brosse à dents électrique et améliorer leur santé bucco-dentaire. Il n’est pas étonnant qu’Oral-B soit la marque de brosse à dents la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes dans le monde.Nettoyage intense pour des gencives plus saines avec la technologie 3D et le contrôle de la pression visible sur les gencives qui vous signale lorsque vous brossez trop vigoureusementProtège votre bouche contre la plaque dentaire bactérienne, élimine jusqu'à 100% de plaque dentaire bactérienne en plus par rapport à une brosse à dents manuelle2 MODES DE BROSSAGE : Propreté et Soin des gencivesLa batterie dure plus de 2 semaines avec 1 recharge grâce à la batterie au lithium-ionVous aide à vous brosser les dents plus longtemps avec le minuteur intégré de 2 minutesContenu : 1 manche avec chargeur, 1 brossette