Sense: Une histoire de Cyberpunk Ghost sort sur Nintendo Switch à partir du 7 janvier

Sense – Une histoire de cyberpunk Ghost s’efforce de capturer le cœur des jeux d’aventure classiques et des expériences d’horreur de survie. C’est un titre qui se délecte d’une montée lente et régulière plutôt que de peur de sauter et de tactiques bon marché. Découvrez un mélange judicieux de rythme, d’ambiance, de narration et plus encore. Il s’agit d’un titre d’exploration 2.5D mêlé de résolution de problèmes, de rencontres avec des fantômes et de problèmes paranormaux.

En tant qu’expérience d’horreur, ce jeu entre dans un genre plutôt inconnu. Le cyberpunk a longtemps été le berceau de l’action et du crime, mais placer une histoire de fantômes parmi sa réalité technique est un saut logique mais non réalisé. Ce titre explore un monde intéressant d’horreur, de futurisme et d’exploration.

Sense – Une histoire de cyberpunk Ghost est une expérience d’horreur 2.5D inspirée par Tour de l’horloge et Flamme fatale. Le jeu mélange un décor cyberpunk classique avec le folklore cantonais traditionnel. Ce jeu aime son atmosphère soignée, sa narration et ses aventures uniques.

Entrez dans un monde cyberpunk rempli de fantômes qui apparaissent comme des pépins dans la réalité elle-même. Ce sont des menaces paranormales et spirituelles qui ne peuvent être tuées par des moyens traditionnels.

Le jeu se joue à travers une expérience unique de résolution d’énigmes, d’exploration et de doublage. Le jeu peut être joué en anglais, chinois, japonais et russe et offre diverses façons de découvrir le monde et de s’immerger dans ses traditions.

Dans ce titre, les joueurs devront explorer tous les coins et recoins du monde. Il s’agit d’un jeu d’interaction et certains éléments n’apparaîtront pas tant qu’un pré-requis spécifique n’aura pas été rempli. Alors que certains éléments sont utiles, d’autres peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas présentes initialement.

Le monde regorge de PNJ qui errent dans les couloirs, vous parlent et peuvent vous révéler des informations sur le monde. Alors que les joueurs explorent le mystère, les PNJ peuvent offrir de précieux secrets sur ce qui s’est passé et sur ce qui se passe dans le monde qui vous entoure.

C’est un jeu de traditions profondes, de personnages créatifs et de fantômes effrayants. Au fur et à mesure que les joueurs explorent l’emplacement complexe, ils peuvent lentement en apprendre davantage sur la géopolitique, les relations entre les personnages et plus encore. Rappelez-vous que les fantômes peuvent vous blesser et vous ne pouvez presque rien leur faire. Votre seul outil pour vous défendre est vos offrandes, vos sanctuaires et votre capacité à résoudre des mystères.

Ce titre est probablement mieux laissé pour un public mature. Les fantômes, les traditions et les thèmes complexes de ce titre sont conçus pour une immersion totale et peuvent être un peu trop pour un public plus jeune.

Sense – Une histoire de cyberpunk Ghost peut être trouvé sur Vapeur maintenant. Le jeu prévoit de sortir sur Nintendo Changez d’audience à partir du 7 janvier.