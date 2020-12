Sennheiser lance un casque HD 560S pour une écoute analytique au prix de Rs 18,990

Tendance FP03 déc.2020 13:04:47 IST

Sennheiser a introduit le casque HD 560S pour les sessions d’écoute analytique. Au prix de Rs 18 990, le Sennheiser HD 560S offre un son de référence naturel et précis qui révèle des détails infimes et est complété par une extension basse fréquence. Les écouteurs sont faits pour les auditeurs qui souhaitent davantage comprendre une mélodie dans tous ses détails. Les transducteurs du HD 560S sont spécialement réglés pour la précision, offrant des comparaisons A / B des mélanges, des sources et des formats de médias.

Les écouteurs ont des oreillettes ouvertes à l’arrière qui facilitent une expansion naturelle des ondes sonores. L’alignement incliné des écouteurs recrée une position d’écoute triangulaire optimale des haut-parleurs.

Parlant du lancement, Kapil Gulati, directeur, segment grand public, Sennheiser Inde, a déclaré que Sennheiser avait conçu le HD 560S pour répondre aux critères de la marque en matière de performances exceptionnelles. Il déclare que les écouteurs seront le meilleur compagnon pour les auditeurs qui aiment évaluer un enregistrement de manière complexe.

Les écouteurs offrent une réponse en fréquence de 6 Hz – 38 kHz. Les écouteurs ont une sensibilité élevée de 110 dB / 1V et un THD faible (distorsion harmonique totale) pour offrir une plage dynamique expressive et une clarté, même à un SPL élevé. Il a été conçu pour reproduire sans effort les sons de basse complexes de la musique moderne.

En ce qui concerne le corps du casque, le HD 560S utilise un châssis ultraléger pour une écoute sans distraction. Il dispose d’une bobine mobile spécialement développée pour offrir une expérience exceptionnelle quel que soit le système de lecture. Son impédance de 120 Ω permet au HD 560S d’être utilisé avec pratiquement n’importe quelle source audio. Le HD 560S est également équipé d’un câble détachable de 3 mètres, d’une prise jack 6,3 mm et d’un adaptateur 3,5 mm avec un câble flexible de 15 cm.

Le Sennheiser HD 560S sera disponible sur le site Web de la société et sur d’autres plateformes de commerce électronique ainsi que dans les principaux points de vente électroniques du pays.

.

