Send Help Episode 4 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 4 a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série attendent vraiment cet épisode. De nombreux fans de cette émission se sentent vraiment connectés à cette émission et pour cette raison, ses fans recherchent son prochain épisode. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 4 de Send Help. Ici, vous apprendrez également comment regarder cette série dans plusieurs régions différentes, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors sans plus tarder, informons-nous de toutes ces choses ci-dessous.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 du zoo

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est Bassett House Pictures, Black Boy Writes Media et Whistle Studios. Le premier épisode de cette série est sorti le 11 août 2022. Après sa sortie, cette émission a réussi à attirer de nombreux fans non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne juste autour d’un jeune haïtien américain de première génération qui lutte pour surmonter les défis à Hollywood, tout en venant faire des relais avec une catastrophe familiale contemporaine. Vous pouvez donc voir que cette série est assez intéressante et après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans ont cherché Send Help Episode 4 Release Date. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Envoyer Aide Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 de Send Help. Le nom de cet épisode est LL Cool J et il sortira le 1er septembre 2022. Nous vous suggérons simplement à tous de marquer la date indiquée ci-dessus et de voir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire et comment notre personnage principal va faire face à toutes les situations à venir.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 6 de Generation Gap

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison.

Cela ne peut pas être nous

Satisfait

Six drapeaux

LL cool J

Arbre de Josué

Action de grâces

Rappels

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Karina Bonnefil dans le rôle de Misha Jean Baptist

Ana Bowen comme Mac Levine

Nyree Neil comme agent

Amin Joseph comme Sebastian ‘Simp’ Gauyo

Kimiko Singer comme Erica James

Courtney Taylor comme Nicole Cooper

Karen Obilom comme Ashley Young

Où diffuser de l’aide ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur ALLBLK et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez regarder cette série en ligne, vous pouvez la regarder sur le site officiel de l’ALLBLK. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de Send Help, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Send Help, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire : Est-ce mal d’essayer de draguer des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours, date de sortie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂