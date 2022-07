S’en remettre : HandOfBlood est nu dans le chaudron et nous ne pouvons pas nous en remettre

Main de sang est considéré comme l’un des le plus grand YouTuber allemand et inspire encore et encore ses téléspectateurs avec de nouvelles idées. Maintenant, le streamer l’a même fermé renommée internationale fabriqué. Tout ce qu’il avait à faire était de s’asseoir à moitié nu dans un chaudron et de balancer un marteau surdimensionné. Qu’y a-t-il derrière l’action folle?

L’un ou l’autre connaît peut-être le jeu Getting Over It (Steam). Dans le jeu de plateforme développé par Bennett Foddy, le Personnage du jeu Diogène gravir une montagne. Problème : Il est dans un Chaudière et n’en a qu’un grand marteau d’escalade à portée de main. Cela semble facile, a l’air amusant, mais demande beaucoup de ressenti et, surtout, de patience.

HandOfBlood transpire vraiment

C’est inconcevable qu’il y ait des gens qui fassent ça maintenant en utilisant le contrôle de mouvement essayer. HandOfBlood met la couronne sur l’ensemble du scénario et se met dans un chaudron pour cela. Malgré le torse torse nu, il obtient transpire assez vite et bientôt s’accroupit littéralement dans son propre bouillon.

À difficultés initiales HandOfBlood se fait progressivement une idée de son puissant marteau et le balance de cette façon sur toutes sortes d’obstacles une façon. Très amusant pour tous les téléspectateurs! Moins, cependant, pour le YouTubeurqui grâce à ses propres vapeurs corporelles aussi se battre avec une mouche aller à.

HandOfBlood philosophe dans le chaudron

« Getting Over It » s’en occupe déjà sur l’ordinateur quelques accès de colère. Ce moment où, après ce qui semble être une éternité, vous finissez par obstacle surmonté a puis de nouveau par un mouvement incontrôlé mètres en arrière catapulté est juste incroyablement douloureux.

Il n’est donc que trop compréhensible que HandOfBlood se met parfois en colère et sa colère avec un fort « Et mince » l’air fait.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un vie épanouie ont, HandOfBlood répond : « Tout est une question de point de vue. Parfois tu es l’arbre, parfois le chien, parfois tu es accroupi nu dans le chaudron. Tout est nul.

Sa vidéo a maintenant été visionné plus de 76 000 fois. HandOfBlood l’aime déguisé en Diogène pas sur la grande montagne ai fait. Néanmoins, il réussit même avec sa dernière vidéo notoriété internationale. Entre autres choses, PCGamer et DualShockers rapportent le YouTuber allemand dans la chaudière.