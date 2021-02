Semi-conducteurs fabriqués en Europe: l’UE envisage un accord avec TSMC ou Samsung pour créer une usine de puces, selon Bloomberg

L’Asie du Sud-Est et en particulier Taiwan l’origine de pratiquement toutes les puces des appareils actuels. Dans une tentative de modifier cela et d’éviter les dépendances vis-à-vis des autres, l’Union européenne envisage la fabrication de semi-conducteurs directement sur le territoire de l’un des États membres. Selon Bloomberg, l’idée serait de parvenir à un accord avec l’un des grands fabricants pour créer une usine européenne.





chips sont actuellement utilisés dans tous les types d’appareils. Des téléphones portables et des ordinateurs aux voitures (où il y a actuellement un goulot d’étranglement majeur). Une usine en Europe permettrait la production de puces à partir de 10 nanomètres. Nous allons actuellement pour 5 puces nanométriques et avec des plans pour 3 puces nanométriques.

Selon un fonctionnaire du ministère français des Finances, TSMC et Samsung sont les deux sujets les plus susceptibles de participer à ce projet. Les deux sont actuellement les leaders mondiaux de la fabrication de puces et pratiquement toutes les grandes marques d’électronique sont fournies par l’une d’entre elles. TSMC a indiqué que l’entreprise « n’exclut aucune possibilité, mais il n’y a pas de plan concret pour le moment ».

Pour le moment cependant il n’y a rien de concret. Il n’y a pas de place pour cette fabrique de puces en Europe, pas de partenaires choisis, pas de date de démarrage du projet ou même de confirmation sûre de celui-ci. Nous devrons attendre les prochains mois pour voir si l’Union européenne décide d’avancer fermement dans ce domaine.

L’indépendance de l’Asie du Sud-Est

Le plan de l’Union européenne pour emporter le marché de la production de puces d’Asie du Sud-Est ce n’est pas unique. D’autres régions comme les États-Unis, la Chine ou le Japon ont également choisi ces dernières années d’augmenter la production locale. Tout cela dans le but de diversifier la production et par conséquent d’être mieux préparé à des événements imprévus et de ne pas avoir une si grande dépendance à une ou deux entreprises.

Faire ceci n’est cependant pas si simple. Ce n’est pas seulement une question d’argent, qui nécessite également des milliards d’investissements pour un tel progrès. Est aussi une question de logistique, de ressources et de temps. Taïwan, et en particulier TSMC, a évolué de manière intensive sur ce marché pendant des décennies, comptant sur certains des meilleurs outils et ressources du marché mondial pour fabriquer ses puces. Si l’Union européenne veut être à ce niveau, elle aura besoin d’un effort considérable avec de gros investissements technologiques.

Via | Bloomberg