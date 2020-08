Semez (g) fort! Stiftung Warentest teste les aspirateurs sans fil et cylindres

Maintenant que nous passons autant de temps à la maison, il est d’autant plus important de passer l’aspirateur régulièrement. Stiftung Warentest a testé quels aspirateurs font particulièrement bien leur travail. L’organisation de consommateurs a opposé les aspirateurs sans fil aux aspirateurs à cartouche.

Dix aspirateurs sans fil et 15 aspirateurs cylindriques ont été mis à l’épreuve. Alors que les aspirateurs cylindriques étaient largement convaincants, seuls trois aspirateurs sans fil ont été jugés «bons».

Aspirateur sans fil: Dyson doit partager la première place

Dyson et Vorwerk partagent la victoire parmi les aspirateurs sans fil avec un résultat de test de 2,4 chacun. Le Dyson V11 Absolute et le Vorwerk Kobold VB100 donnent de bons à très bons résultats dans les catégories aspiration, durabilité, polluants et sécurité – mais tous deux affaiblissent la batterie et les propriétés environnementales. Avec une cote de qualité de 2,5, le Bosch BBH7SIL Athlete est le troisième aspirateur sans fil avec un bon résultat de test. Les autres appareils sans fil testés ont été jugés satisfaisant à suffisant.

Vorwerk convainc également en ce qui concerne les aspirateurs cylindriques

L’image est un peu différente avec l’aspirateur. Sur les 15 appareils testés, plus de la moitié font un travail décent: huit aspirateurs de sol ont pu obtenir une «bonne» note. Vorwerk a une longueur d’avance en matière d’aspirateurs avec sacs. Le Kobold VT300 avec brosse électrique EB 400 est le gagnant du test avec la note de qualité 2.0. Il aspire très bien les tapis, les crevasses et les tissus d’ameublement, mais est évidemment très bruyant sur les sols durs.

L’AEG VX7-2-IW-S et le Siemens VSC7AC342 iQ700 se partagent la deuxième place avec le résultat du test 2.1. L’appareil AEG est un gagnant prix-performance 2020 avec un prix d’un peu moins de 200 € Stiftung Warentests.L’aspirateur Siemens se démarque par sa manipulation et son utilisation faciles.

Le Bosch BGS5FMLY2Relaxx’x et le Miele SKCG3 Blizzard CX1 Efficiency EcoLine ont obtenu une note de 2,2 pour les aspirateurs traîneaux sans sac. L’appareil Bosch est idéal pour les utilisateurs sensibles au bruit, l’aspirateur Miele est un bon ensemble complet avec une prise de câble pratique.