Semblable à l’homme, les animaux ont des émotions et des humeurs qui forment la base de leur comportement

Il s’avère que les animaux présentent également des changements de comportement et d’humeur, tout comme les humains. Une nouvelle étude montre maintenant que les animaux ont une humeur positive lorsqu’ils gagnent et du pessimisme lorsqu’ils perdent, tout comme les humains.

Dans une étude de synthèse, menée par la Queen’s University Belfast’s School of Biological Sciences, les auteurs de l’étude soutiennent que l’évaluation par les animaux de la valeur des ressources et de la capacité de combat de l’adversaire contribue à leur état émotionnel, qui à son tour détermine le comportement des animaux.

Les auteurs de l’étude suggèrent que tout comme les humains déprimés ou anxieux sont plus pessimistes quant à l’avenir, les animaux qui perdent des combats sont susceptibles d’être dans un état émotionnel plus négatif, plus pessimistes quant à savoir s’ils peuvent gagner et moins disposés à s’engager dans des combats à l’avenir.

Selon l’auteur principal de l’étude Andrew Crump, bien que l’on sache que l’émotion humaine influence la cognition et le comportement indépendants, ils ont maintenant découvert que les animaux qui ont gagné un concours avaient une humeur plus positive et s’attendaient à moins de prédateurs, tandis que les animaux qui ont perdu un concours éprouvé des émotions négatives menant à un comportement inadapté.

Il a ajouté que les événements qui provoquent des réactions émotionnelles pourraient influer sur pratiquement toutes les décisions. L’humeur chez les animaux est induite de manière adaptative par des expériences antérieures. Cependant, l’humeur est inadaptée si elle a été induite par un incident négatif. Selon les chercheurs, dans de telles circonstances, lorsque la base émotionnelle de la décision n’est pas liée à la décision elle-même, ils peuvent prédire une prise de décision inadaptée.

Selon le déclaration par l’université, la recherche propose que la théorie des émotions puisse sous-tendre tout comportement animal non réflexif.

Le chercheur principal de l’article, le Dr Gareth Arnott, a ajouté que, bien que les chercheurs en comportement animal ne prennent généralement pas en compte les émotions des animaux dans leur travail, les résultats de cette étude montrent que cela peut devoir être considéré car le rôle de l’émotion animale est crucial pour la compréhension. leur comportement ultérieur.

