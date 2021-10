Semblable à COVID, la tuberculose se propage également via des aérosols expulsés lorsqu’ils sont expirés profondément

La recherche suggère que certaines méthodes utilisées pour limiter la transmission du COVID – masques, fenêtres ou portes ouvertes et être à l’extérieur autant que possible – pourraient également réduire la tuberculose.

Renversant des siècles de dogme médical, une équipe de chercheurs sud-africains a découvert que la respiration pouvait contribuer davantage à la propagation de la tuberculose que la toux, le symptôme caractéristique.

Jusqu’à 90 pour cent des bactéries tuberculeuses libérées par une personne infectée peuvent être transportées dans de minuscules gouttelettes, appelées aérosols, qui sont expulsées lorsqu’une personne expire profondément, ont estimé les chercheurs. Les résultats ont été présentés mardi lors d’une conférence scientifique tenue en ligne.

Le rapport fait écho à une découverte importante de la pandémie de COVID : le coronavirus , également, se propage dans les aérosols transportés en altitude, en particulier dans les espaces intérieurs – une voie de transmission qui a été largement sous-estimée lorsque la pandémie a commencé à se dérouler.

La tuberculose est causée par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis, qui attaque généralement les poumons. C’est la maladie infectieuse la plus mortelle au monde après le COVID-19 , faisant plus de 1,5 million de morts l’année dernière – la première augmentation en une décennie, selon un rapport publié la semaine dernière par l’Organisation mondiale de la santé.

Alors que la pandémie de COVID a perturbé l’accès aux soins de santé et aux chaînes d’approvisionnement dans le monde, 5,8 millions de personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose en 2020. Mais l’OMS estime qu’environ 10 millions de personnes ont été infectées. Beaucoup peuvent involontairement transmettre la maladie à d’autres.

« Notre modèle suggérerait qu’en fait, la génération d’aérosols et la génération de tuberculose peuvent se produire indépendamment des symptômes », a déclaré Ryan Dinkele, un étudiant diplômé de l’Université du Cap qui a présenté les résultats.

La découverte aide à expliquer pourquoi les espaces intérieurs très serrés, comme les prisons, sont souvent des terrains fertiles pour la tuberculose, comme ils le sont pour COVID. Et la recherche suggère que certaines des méthodes utilisées pour limiter le coronavirus la transmission — masques, portes ou fenêtres ouvertes et être à l’extérieur autant que possible — sont importantes pour réduire la tuberculose.

« Ceux d’entre nous qui sont atteints de tuberculose regardent COVID et disent: » Wow, c’est juste une version accélérée de la tuberculose « », a déclaré le Dr Robert Horsburgh, épidémiologiste à l’Université de Boston qui n’était pas impliqué dans le travail.

Les chercheurs pensaient auparavant que la plupart des transmissions de la tuberculose se produisaient lorsqu’une personne infectée toussait, pulvérisant des gouttelettes contenant la bactérie sur les autres. On pensait que certaines bactéries étaient libérées lorsqu’une personne respirait, mais beaucoup moins qu’en toussant.

La nouvelle découverte ne change pas cette compréhension : une seule toux peut expulser plus de bactéries qu’une seule respiration. Mais si une personne infectée respire 22 000 fois par jour tout en toussant jusqu’à 500 fois, la toux ne représente que 7% du total des bactéries émises par un patient infecté, a déclaré Dinkele.

Dans un bus bondé, à l’école ou au travail, où les gens sont assis dans des espaces confinés pendant des heures, « le simple fait de respirer produirait plus d’aérosols infectieux que la toux », a déclaré Dinkele.

Dans ce qu’on appelle la respiration de marée, l’inhalation ouvre de minuscules sacs d’air dans les poumons, puis l’expiration transporte les bactéries des poumons via des aérosols. En raison de leur plus petite taille, les aérosols libérés par la respiration des marées peuvent rester à flot dans l’air plus longtemps et voyager plus loin que les gouttelettes émises par la toux.

Comme pour le COVID, certains patients tuberculeux transmettent la maladie à de nombreuses personnes – et peuvent libérer beaucoup de bactéries – tandis que d’autres infectent peu de personnes autour d’eux. Mais même si 90% des bactéries expulsées par une personne infectée étaient transportées dans des aérosols, cette voie de transmission ne représenterait pas nécessairement 90% des nouveaux cas, a averti le Dr Silvia S. Chiang, qui étudie la maladie à l’Université Brown.

Pourtant, selon les experts, la découverte suggère que les médecins ne devraient pas attendre que les patients tuberculeux arrivent dans les cliniques avec une toux sévère et une perte de poids, les symptômes révélateurs.

« Nous avons juste besoin de dépister l’ensemble de la population, comme vous le feriez si vous recherchez beaucoup de COVID », a déclaré Horsburgh.

La découverte est due en grande partie à la technologie développée par le Dr Robin Wood, professeur émérite de médecine à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud. L’appareil peut collecter les aérosols des personnes infectées et identifier les bactéries qu’elles contiennent.

Le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont très peu changé depuis des décennies.

« Il était temps de commencer à utiliser une technologie moderne et de pointe pour aborder une vieille maladie », a déclaré Wood.

Avec quelques ajustements, le système pourrait également être utilisé pour étudier d’autres maladies, y compris COVID, a-t-il ajouté.

La tuberculose existe depuis des millénaires et sa cause est connue depuis près de 150 ans.

« Et pourtant, nous découvrons toujours de nouvelles choses sur une partie aussi fondamentale de sa biologie », a déclaré Dinkele. « C’est humiliant de réaliser que nous devons être si prudents lorsqu’il s’agit d’une approche dogmatique dans un domaine. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times. Apoorva Mandavilli c.2021 The New York Times Company

