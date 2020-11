Semaine victorieuse, récolter les fruits de vieilles graines

Leurs esprits sont à bout de souffle et tout leur espace est conquis. Votre évolution mentale bat son plein. C’est ce que promettent les cartes de tarot pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre.

Vous apprenez que tout a son temps et que les victoires sont arrivées. Votre communication est pleine et votre mode de vie change et vous parvenez à faire face à toutes les situations, sachant que tout finira bien à la fin.

Voir les lettres de la semaine:

Générosité 75 – Votre moment est d’une grande attente, en attendant ce que ce mois de décembre vous apportera à nouveau. De nombreux échanges ont été faits et toutes les actions qui ont été faites jusqu’à présent reviennent deux fois pour vous.

Tempérance 14 – Celui qui attend, atteint toujours. Vos victoires arrivent, lentement mais les vôtres coulent toutes dans votre vie et votre stabilité mentale et votre harmonie avec l’esprit, vous font comprendre ce processus pour ne pas être anxieux.

La prêtresse 2 – Votre spiritualité va plus loin que vous ne l’imaginiez et l’univers conspire en votre faveur. Vous attirez de nouvelles personnes dans votre cycle social et vous montrez que vous êtes une personne aux nombreux sujets intéressants.

La passion 15 – Vous traitez les situations de votre vie de manière très créative, en cherchant, vous savez déjà agir et maintenant vous êtes conscient de la manière dont vous allez continuer à ouvrir votre espace à un monde plus grand que celui qui existe déjà pour vous.

Rétribution 10 – C’est votre moment de réussite. Vous supprimez toutes les barrières qui vous empêchent d’atteindre votre objectif et vous vous engagez sur un chemin merveilleux vers votre phase gagnante.

