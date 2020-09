“Semaine de travail après semaine”: Löw recommande de changer Draxler

Il est champion du monde et vainqueur de la Coupe de la Confédération, il est champion de France et vainqueur de la coupe. Mais Julian Draxler n’est qu’un noble réserviste du Paris Saint-Germain. L’entraîneur national Joachim Löw a fait une déclaration claire au joueur de 26 ans.

Le message ouvert de Joachim Löw à Julian Draxler a été une surprise – et pourtant il était indubitable. “Il serait important de faire un pas (dans un club) où il joue régulièrement”, a déclaré le sélectionneur national après une “longue conversation” avec le joueur de 26 ans: “Ce serait bien pour Julian s’il travaillait semaine après semaine. est. ” Alors: évadons-nous de Thomas Tuchel et du Paris Saint-Germain!

Là, le champion du monde de Rio et capitaine des vainqueurs de la Coupe de la Confédération 2017 ne va pas au-delà du rôle du noble réserviste. La saison dernière, Draxler n’a disputé que 22 matchs de compétition (sans but) – également à cause d’une blessure au pied et d’une maladie virale – il n’en a joué que douze depuis le début.

En finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0: 1), Tuchel a changé le joueur offensif tardivement (72e). “Neymar, Mbappe – Thomas Tuchel compte logiquement sur ces joueurs”, a déclaré Löw. C’est pourquoi le départ de Draxler de la capitale française “aiderait probablement de manière décisive”. Surtout en vue de sa position dans la sélection DFB, où la concurrence n’est guère moins grande.

“Tu sais qu’il peut faire beaucoup”

La question est maintenant, a déclaré Löw, de savoir si Paris abandonnera l’international à 52 reprises (six buts). Le contrat des anciens Schalke et Wolfsburg expire en 2021. Pendant ces jours, il va “se concentrer sur la DFB, et ensuite nous verrons comment les choses continueront en termes de club”, a déclaré Draxler après le nul 1-1 en Ligue des Nations contre l’Espagne. Lorsque l’équipe nationale a redémarré, il a fait son retour dans la DFB-Elf après plus d’un an. “Il a très bien fait et a montré sa grande classe”, a salué Löw et a annoncé son protégé: “En 2017, il était le joueur du tournoi de la Coupe de la Confédération. Vous savez qu’il peut faire beaucoup.”

Tuchel aussi. “Il est très important pour moi, j’aime travailler avec lui”, a déclaré Tuchel avant la finale de la catégorie reine et a promis: “Je vais compter sur lui dans les prochaines semaines.” Mais ensuite, comme l’a annoncé Tuchel, “nous devons parler et parler de la situation”. Cette conversation devrait Draxler à son retour après le match de la Ligue des Nations à Bâle contre la Suisse (20h45 / ZDF et dans le téléscripteur en direct ntv.de) rechercher immédiatement.

Il pourrait se faire connaître avec sa nouvelle polyvalence, Draxler ne se voit plus seulement comme un homme pour l’offensive. “Je suis huitième maintenant et la saison dernière a joué en partie sur six aux côtés de Marco Verratti”, a-t-il déclaré récemment: “Je suis devenu un joueur complètement différent au PSG.”

Néanmoins: le fin technicien est au carrefour de sa carrière. Est-il toujours satisfait du rôle du premier représentant des plus grandes stars? Ou ose-t-il recommencer pour devenir le pilier ailleurs? Quiconque a écouté attentivement Löw a compris: si Draxler veut être à un tournoi majeur pour la cinquième fois consécutive l’été prochain, il doit changer.