Selon une étude, un poisson coelacanthe géant et étrange a vécu jusqu’à 100 ans

Le cœlacanthe – un poisson géant étrange encore présent depuis l’époque des dinosaures – peut vivre 100 ans, selon une nouvelle étude.

Ces poissons des profondeurs de la taille d’un être humain se déplaçant lentement, surnommés un « fossile vivant », sont à l’opposé du mantra « live fast, die young ». Ces poissons nocturnes grandissent à un rythme extrêmement lent.

Les femelles n’atteignent la maturité sexuelle qu’à la fin de la cinquantaine, selon l’étude, tandis que les cœlacanthes mâles sont sexuellement matures entre 40 et 69 ans. Et peut-être le plus étrange de tous, les chercheurs pensent que la grossesse chez le poisson dure environ cinq ans.

Les coelacanthes, qui existent depuis 400 millions d’années, étaient considérés comme éteints jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés vivants en 1938 au large de l’Afrique du Sud. Les scientifiques ont longtemps cru que les coelacanthes vivaient environ 20 ans. Mais en appliquant une technique standard pour dater les poissons commerciaux, les scientifiques français ont calculé qu’ils vivent en réalité près d’un siècle, selon une étude publiée jeudi dans Current Biology.

Les coelacanthes sont tellement menacés que les scientifiques ne peuvent étudier que des spécimens déjà capturés et morts.

Dans le passé, les scientifiques calculaient l’âge des poissons en comptant les grandes lignes sur une échelle de coelacanthe spécifique. Mais les scientifiques français ont découvert qu’il leur manquait des lignes plus petites qui ne pouvaient être vues qu’en utilisant la lumière polarisée – la technique utilisée pour déterminer l’âge des poissons commerciaux.

Le co-auteur de l’étude, Bruno Ernande, écologiste de l’évolution marine à l’institut français de recherche marine, a déclaré que la lumière polarisée révélait cinq raies plus petites pour chaque grande. Les chercheurs ont conclu que les lignes plus petites étaient mieux corrélées à une année d’âge du cœlacanthe – et cela indiquait que leur spécimen le plus ancien avait 84 ans.

En utilisant cette technique, les scientifiques ont étudié deux embryons et calculé que le plus gros avait cinq ans et le plus jeune avait neuf ans. Ainsi, a déclaré Ernande, ils ont estimé que la grossesse dure au moins cinq ans chez les cœlacanthes, qui ont des naissances vivantes.

Cette gestation de cinq ans est «très étrange» pour les poissons ou tout autre animal, a déclaré Harold Walker de la Scripps Institution of Oceanography, qui ne faisait pas partie de la recherche.

Même si les coelacanthes ne sont pas liés génétiquement et présentent de grandes différences d’évolution, ils vieillissent lentement comme les autres habitants des profondeurs, les requins et les raies, a déclaré Ernande. « Ils pourraient avoir développé des histoires de vie similaires parce qu’ils partagent des habitats de type similaire », a-t-il déclaré.

