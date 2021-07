Selon une étude, les hommes qui appellent les femmes ont scientifiquement des testicules plus petits

Une fois, je traversais le carrefour et un homme s’est approché de moi, m’a attrapé les seins et m’a dit : « Belles suceuses de lait », puis a continué son chemin. J’étais trop abasourdi pour faire quoi que ce soit à l’époque. Ce n’est pas un événement rare pour les femmes, et en plus des agressions sexuelles, nous sommes constamment confrontés à un barrage de cris d’hommes au hasard. C’est odieux.

Demander à quelqu’un de vous saisir physiquement les seins peut aller au-delà des insultes, mais l’intention est la même. Les insultes à bien des égards sont de la violence verbale, surtout si cela vous met mal à l’aise.

D’après un article sur Moyen, « Caqueter est au mieux mortifiant; au pire, cela donne envie d’arracher les yeux de quelqu’un à mains nues. » Autant dire que si certaines femmes l’aiment et le considèrent comme un booster de confiance, d’autres le trouvent impoli.

Vous devez vous demander pourquoi tant d’hommes se sentent obligés de crier. Et la science a peut-être trouvé la réponse pour expliquer pourquoi.

Jacob Dunn, chercheur de l’étude récente « Evolutionary Trade-Off between Vocal Tract and Testes Dimensions in Howler Monkeys », a découvert que les primates avec des rugissements plus forts ont des testicules plus petits et, par conséquent, moins de spermatozoïdes. Essayer de faire beaucoup de bruit ou beaucoup de sperme en même temps demande trop d’énergie.

Dans l’étude, les chercheurs ont utilisé des données nouvelles et publiées sur la taille du larynx et des testicules de 144 singes hurleurs, en utilisant des spécimens de neuf des dix espèces collectées dans des musées aux États-Unis, au Brésil et en Europe. Pour les nouvelles données, les chercheurs ont utilisé le balayage laser de la surface pour produire des modèles 3D des hyoïdes (un os en forme de U qui soutient la langue et le larynx).

En outre, les chercheurs ont analysé les fréquences des appels de singes hurleurs précédemment enregistrés pour confirmer les hypothèses précédentes selon lesquelles la taille de l’hyoïde détermine la profondeur et la résonance des hurlements.

Les chercheurs ont découvert qu’il y avait une corrélation entre avoir un grand hyoïde et avoir les rugissements les plus forts, et il y avait une relation clairement opposée entre la taille de l’hyoïde d’un singe et la taille de ses testicules.

En d’autres termes, les espèces qui avaient les cris les plus profonds avaient des testicules plus petits.

« Il se peut que cet investissement dans le développement d’un grand orgue vocal et le rugissement soient si coûteux qu’il ne reste tout simplement pas assez d’énergie pour investir dans les testicules », a déclaré Dunn.

Ainsi, la prochaine fois que quelqu’un vous criera « Joli cul » après vous, vous pourrez toujours lui crier en retour : « Jolis testicules à peine là ! »

