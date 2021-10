Selon une étude, le vaccin COVID-19 peut fournir une certaine immunité contre tous les types de coronavirus

in

un vaccin universel contre le Sarbecovirus peut être fabriqué pour le SARS-CoV-1, le SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus liés au SRAS, et un Embecovirus universel pour le HCoV-OC43 et le HKU1 qui provoquent le rhume.

Les raisons pour lesquelles la maladie est plus bénigne chez les personnes vaccinées pourraient être dues au fait que les vaccins, s’ils ne bloquent pas l’infection, semblent amener les personnes infectées à avoir moins de particules virales dans leur corps.

COVID-19[feminine vaccins et coronavirus antérieur les infections peuvent fournir une large immunité contre d’autres coronavirus similaires es, selon une étude.

Les résultats, publiés dans le Journal d’investigation clinique, construire une justification pour le coronavirus universel vaccins qui pourraient s’avérer utiles face à de futures épidémies.

« Jusqu’à notre étude, ce qui n’était pas clair, c’est si vous êtes exposé à un coronavirus , pourriez-vous bénéficier d’une protection croisée contre d’autres coronavirus es? Et nous avons montré que c’était le cas », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Pablo Penaloza-MacMaster, professeur adjoint à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, aux États-Unis.

Les trois principales familles de coronavirus Les es qui causent des maladies humaines comprennent le Sarbecovirus, qui comprend la souche SARS-CoV-1 responsable de l’épidémie de 2003 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), ainsi que le SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19. .

Les deux autres sont Embecovirus, qui comprend OC43, souvent responsable du rhume, et Merbecovirus, qui est le virus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), signalé pour la première fois en 2012.

L’étude a révélé que le plasma d’humains qui avaient été vaccinés contre le SRAS-CoV-2 produisait des anticorps qui réagissaient de manière croisée ou offraient une protection contre le SRAS-CoV-1 et le coronavirus du rhume. (OC43).

Les chercheurs ont découvert que les souris immunisées avec un vaccin contre le SRAS-CoV-1 développé en 2004 généraient des réponses immunitaires qui les protégeaient de l’exposition intranasale par le SARS-CoV-2.

Ils ont également trouvé un précédent coronavirus les infections peuvent protéger contre les infections ultérieures avec d’autres coronavirus es.

Souris qui avaient été immunisées avec COVID-19 vaccins et plus tard ont été exposés au coronavirus du rhume (HCoV-OC43) étaient partiellement protégés contre le rhume, mais la protection était beaucoup moins robuste, selon l’étude.

La raison, ont expliqué les scientifiques, est que le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 sont génétiquement similaires – comme des cousins ​​les uns des autres – tandis que le coronavirus du rhume commun est plus divergente du SARS-CoV-2.

« Tant que le coronavirus est liée à plus de 70 %, les souris étaient protégées », a déclaré Penaloza-MacMaster.

« S’ils étaient exposés à une famille de coronavirus très différente es, les vaccins pourraient conférer moins de protection », a-t-il déclaré.

Étant donné à quel point chaque coronavirus est différent la famille est, les auteurs de l’étude ont déclaré un coronavirus universel le vaccin peut ne pas être possible.

Cependant, il peut y avoir une voie à suivre pour développer un vaccin pour chaque coronavirus famille, disaient-ils.

« Notre étude nous aide à réévaluer le concept de coronavirus universel vaccin », a déclaré Penaloza-MacMaster.

« Il est probable qu’il n’y en ait pas, mais nous pourrions nous retrouver avec un vaccin générique pour chacune des principales familles de coronavirus es », a-t-il déclaré.

Par exemple, a déclaré le scientifique, un vaccin universel contre le Sarbecovirus peut être fabriqué pour le SRAS-CoV-1, le SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus liés au SRAS es, et un Embecovirus universel pour HCoV-OC43 et HKU1 qui causent le rhume.

Dans l’étude, Penaloza-MacMaster et le médecin de Northwestern Medicine Igor Koralnik ont ​​évalué les réponses immunitaires chez les humains qui ont reçu des vaccins contre le SRAS-CoV-2, ainsi que dans COVID-19 patients admis au Northwestern Memorial Hospital.

« Nous avons découvert que ces personnes développaient des réponses d’anticorps qui neutralisaient un coronavirus froid commun , HCoV-OC43″, a déclaré Penaloza-MacMaster.

« Nous mesurons maintenant combien de temps dure cette protection croisée », a-t-il ajouté.

