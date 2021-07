Selon une étude, le réchauffement rapide provoque des vagues de chaleur record

27 juillet 2021 10:47:44 IST

Les vagues de chaleur qui effacent les records de température comme dans l’ouest du Canada le mois dernier et en Sibérie l’année dernière sont causées par le rythme rapide, plutôt que par l’ampleur, du réchauffement climatique, ont déclaré lundi des chercheurs.

Les conclusions, rapportées dans Nature Changement Climatique, suggèrent que l’humanité est susceptible de voir beaucoup plus de roussisseurs mortels dans les décennies à venir.

« Parce que nous sommes dans une période de réchauffement très rapide, nous devons nous préparer à d’autres épisodes de chaleur qui fracassent largement les records précédents », auteur principal Erich Fischer, scientifique senior à l’ETH Zurich et auteur principal de l’évaluation de la science climatique de l’ONU. actuellement à l’étude, a dit AFP.

La vague de chaleur qui a ravagé la Colombie-Britannique a vu les températures atteindre 49,6 degrés Celsius (121 degrés Fahrenheit), soit plus de cinq degrés au-dessus de la journée la plus chaude enregistrée au Canada jusque-là.

Les taux actuels de réchauffement – environ 0,2 degré Celsius par décennies – devraient se poursuivre pendant au moins 10 à 20 ans, quelle que soit la vitesse à laquelle l’humanité réduit la pollution par le carbone qui entraîne le réchauffement climatique, prévient l’étude.

Mais les efforts pour réduire les gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie porteront leurs fruits plus tard.

« La probabilité future d’extrêmes records dépend de la voie des émissions qui nous amène à un niveau de réchauffement donné », a déclaré Fischer.

Jusqu’à présent, les recherches sur l’impact du réchauffement climatique sur les vagues de chaleur se sont principalement concentrées sur l’augmentation des températures par rapport à une période de référence plutôt que sur la rapidité.

C’est, bien sûr, d’une importance cruciale, et la science a montré sans aucun doute qu’un monde plus chaud produira des vagues de chaleur plus nombreuses et plus chaudes.

Mais ne pas prendre en compte la rapidité avec laquelle les températures augmentent ne parvient pas à capturer une partie clé de l’image.

Climat sous stéroïdes

« Sans changement climatique, on s’attendrait à ce que les températures record se raréfient à mesure que nous mesurons longtemps », a expliqué Fischer.

De même, si les températures mondiales moyennes se stabilisent, disons à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux du milieu du XIXe siècle, l’objectif ambitieux de l’Accord de Paris, de nouveaux records spectaculaires deviendraient progressivement moins fréquents.

Fischer le compare à l’athlétisme, où plus une discipline existe depuis longtemps, plus elle est difficile à battre un record du monde. Les records du saut en longueur et du saut en hauteur, par exemple, existent depuis des décennies, ou ne sont jamais dépassés que d’un centimètre ou deux.

Mais si les athlètes commencent à prendre des substances améliorant la performance, comme cela s’est produit dans le baseball américain à la fin des années 1990, les records sont soudainement battus, souvent et de manière considérable.

« Le climat se comporte actuellement comme un athlète sous stéroïdes », a déclaré Fischer.

Aux taux actuels d’émissions de gaz à effet de serre, le monde est en passe de continuer à se réchauffer aux taux actuels à plus de 3°C d’ici 2100.

« C’est une étude très importante », a commenté Tim Palmer, professeur de recherche à l’Université d’Oxford qui n’a pas été impliqué dans les résultats.

Mais des modèles climatiques avec une résolution bien plus élevée – comme une caméra avec 64 mégapixels au lieu de 16 – sont nécessaires pour simuler les vagues de chaleur monstrueuses observées dans le monde au cours des 20 dernières années.

« Cette nouvelle étude met en lumière le potentiel élevé d’extrêmes records », y compris le type de précipitations extrêmes qui ont ravagé l’Allemagne et la Chine au début du mois, a noté Rowan Sutton, professeur au National Center for Atmospheric Science de l’Université de Reading. , en Grande-Bretagne.

« Bien que cela ne nous semble pas rapide, la Terre se réchauffe à un rythme sans précédent dans l’histoire de la civilisation humaine. »

