Selon un rapport Embracer, le remake de KOTOR n’a pas du tout été reporté

Même si une nouvelle histoire de Bloomberg a déclaré que le remake des Chevaliers de l’Ancienne République avait été «indéfiniment reporté», le titre pourrait encore arriver cette année.

Au cours des quatre dernières années, la majorité de ces entreprises et franchises ont été achetées. Lorsqu’il a acquis les propriétés Tomb Raider et Deus Ex, ainsi que d’autres studios de production et titres de Square Enix Europe en mai de cette année, il a commencé sa dernière vague d’achat.

L’un des projets AAA du Groupe a déménagé dans un autre studio au sein du Groupe. Pourtant, il n’y aura pas de « retards significatifs pour la série sur la base de ce changement », comme indiqué dans un registre comptable d’Embracer Group, la société mère avide d’IP des studios du jeu. Le retard, selon l’entreprise, était nécessaire « pour s’assurer que le bar est là où nous voulons qu’il soit pour le label ».

Cela semble certainement être le résultat de ce que Bloomberg a appelé un « remaniement de studio » lorsque le projet a perdu de manière inattendue deux réalisateurs après que les supérieurs aient été mécontents d’une tranche verticale, ou il pourrait s’agir d’une démo interne pour mettre en évidence le jeu. développement. Les développeurs du studio ont informé Bloomberg qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’il sorte avant 2025.

Bien qu’Embracer n’ait pas précisé le nouveau développeur du projet, Saber Interactive, dont nous savons qu’il a commencé à développer le titre aux côtés d’Aspyr en mai, pourrait être impliqué. La refonte, selon Saber à l’époque, « demanderait beaucoup d’efforts et de temps pour être bien réalisée » et était un « produit énorme et massif ».

Il n’y a qu’une seule bande-annonce maussade pour le redémarrage de Knights of the Old Republic. On ne sait pas encore quelle sera l’ampleur du remake et quelle partie du jeu de près de 20 ans a été modifiée et conservée. Quoi qu’il en soit, cela cause évidemment des problèmes à ses créateurs.