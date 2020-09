Selon un rapport, Call of Duty: Modern Warfare a dépassé les 30 millions d’exemplaires vendus

Entre Guerre moderne et zone de guerre, ainsi qu’à travers sa version mobile, la marque de Appel du devoir Il ne pourrait pas être mieux placé aujourd’hui. En ce sens, la liste restreinte de produits a placé la propriété de Activision une fois de plus au sommet de l’industrie du jeu vidéo, rassemblant des millions de joueurs au quotidien et accumulant d’énormes quantités de revenus. Il n’y a donc pas beaucoup de temps avant Guerre froide des opérations noires prendre le relais de la dernière tranche de Salle de l’infini, mais il continue d’avoir une performance de vente incroyable.

Dans ce sens, DualShockers a rapporté que, lors de la récente présentation de Nvidia sur vos nouvelles cartes graphiques, Jensen HuangPDG de la société, a déclaré que «la dernière tranche» de la saga a dépassé les 30 millions d’unités vendues à ce jour. Bien que, en principe, ce soit une source peu orthodoxe pour découvrir de telles données, et en ignorant Warzone en raison de sa nature libre –car dépassé 75 millions de joueurs le mois dernier-, le gérant a souligné que le chiffre se réfère aux exemplaires vendus et, en raison de la popularité de Guerre moderneIl n’est pas du tout déraisonnable qu’il ait réussi.

Call of Duty: Guerre moderne, nous nous en souvenons, est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4. D’autre part, nous informons également que Call of Duty: Guerre froide Black Ops sera mis en vente le 13 novembre pour les mêmes plateformes, et plus tard pour PS5 et Xbox série x.

