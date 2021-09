Selon un essai officiel, deux doses de Johnson & Johnson offrent une protection à 75 % contre les symptômes du COVID

in

Le CDC a déclaré qu’il s’attend à ce qu’une deuxième dose du vaccin J&J soit nécessaire, mais qu’il a besoin de plus de données avant de faire une recommandation ferme.

Le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 est vu sur un site de vaccination contextuel à l’intérieur du Centre culturel islamique albanais, le jeudi 8 avril 2021, dans le quartier de Staten Island à New York. Crédit d’image : AP/Mary Altaffer

Le vaccin Johnson & Johnson Covid est plus efficace lorsqu’il est administré sous forme de régime à deux doses, selon de nouvelles données publiées par la société mardi.

Un deuxième coup donné 56 jours après le premier a fourni une protection à 75 pour cent contre le Covid symptomatique dans un essai clinique mondial, ce niveau atteignant 94 pour cent aux États-Unis.

La raison de cette différence n’était pas claire dans le communiqué de presse de l’entreprise, mais elle pourrait être liée à moins de variantes aux États-Unis lorsque les données se sont accumulées.

Il était efficace à 94% pour prévenir un Covid sévère ou critique au moins 14 jours après la vaccination finale en Amérique – mais il y avait relativement peu de cas sur lesquels juger.

Lorsqu’une deuxième injection a été administrée deux mois après la première, les taux d’anticorps ont atteint quatre à six fois plus que ceux observés après la dose unique.

Dans l’ensemble, les données sont des nouvelles positives pour les près de 15 millions d’Américains qui ont reçu une dose du vaccin J&J mais qui n’ont pas été informés de l’opportunité et du moment où ils pourraient avoir besoin d’un rappel.

L’administration du président Joe Biden a annoncé en août des plans pour que les Américains vaccinés avec des vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) reçoivent une troisième injection.

Un groupe d’experts convoqué par la Food and Drug Administration la semaine dernière a donné son feu vert aux boosters Pfizer pour les personnes âgées, à haut risque et celles exerçant des professions à haut risque, et les décisions sur Moderna devraient suivre.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’une deuxième dose du vaccin J&J soit nécessaire, mais qu’ils ont besoin de plus de données avant de faire une recommandation ferme.

La nouvelle annonce de J&J pourrait aider à éclairer cette stratégie. La société a déclaré avoir fourni des données à la FDA et à d’autres organismes de réglementation.

Il a également déclaré que lorsqu’un rappel était administré six mois après la première injection, « les niveaux d’anticorps étaient multipliés par neuf une semaine après le rappel et continuaient à augmenter jusqu’à 12 fois quatre semaines après le rappel », quel que soit l’âge.

Dans une étude distincte portant sur 390 000 Américains qui ont reçu le vaccin J&J de mars à juillet 2021, l’efficacité d’un seul vaccin J&J était de 79 % contre l’infection et de 81 % contre l’hospitalisation.

Les estimations de l’efficacité contre l’hospitalisation étaient plus élevées que celles trouvées dans deux études récentes du CDC, dont l’une estimait 68 pour cent tandis que l’autre l’estimait à 60 pour cent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂