Selon Sony, il faut moins de 3 ans pour que les caméras mobiles surpassent les SLR et les DSLR

Nous ne savons pas si la déclaration sera un peu trop ambitieuse, mais depuis le Japon, les responsables de Sony affirment que votre téléphone portable prendra de meilleures photos qu’un appareil photo reflex ou reflex numérique dans moins de 3 ans.

Avec Motorola sur le point de lancer le premier smartphone avec 200 mégapixels dans son capteur principal, un Samsung ISOCELL HP1 pour être exact, et avec Sony et votre nouveau Xperia 1 IV en explorant les capteurs téléobjectif variables, la vérité est que à Minato, ils semblent beaucoup plus convaincus de l’évolution de la photographie mobile que le reste de la planète, et elles sont aussi ambitieuses (peut-être excessivement) déjà à court terme.

Selon Terusi Shimizu, PDG de Sony Semiconductor Solutions, les smartphones pourront avoir des capteurs assez puissants très prochainementmême quant à prendre de meilleures photos que les appareils photo reflex et à objectif unique (DSLR) dès l’année prochaine 2024, avec moins de 24 mois pour continuer à croître et à évoluer.

Comme nous l’a dit SamMobile et nous partageons son avis, peut-être que ce responsable de Sony est trop optimiste, et c’est que les smartphones auront toujours des limitations d’espace qui ne sont pas aussi évidents sur un appareil photo de type DSLR, même si Sony dit qu’ils ont déjà un téléphone avec un capteur de 1 pouce, et que la technologie continuera d’évoluer pour que les performances de ces Exmor RS Mobile dépassent celles des appareils photo reflex lentille unique.

Ils précisent que oui du Japon que Terusi Shimizu ne faisait référence qu’à « aux images fixes des smartphones » et non à la capture vidéo, et bien que les détails de ses paroles soient sûrement perdus dans la traduction, oui l’année 2024 est clairement spécifiée comme celle de ce sorpasso des téléphones portables aux reflex numériques.

Les capteurs photo pour smartphones ont pris de l’ampleur -Sony en a déjà un avec 1 pouce- et ils vont sûrement continuer à évoluer rapidement, mais dire que dans moins de 3 ans on va dépasser les appareils photo dédiés et professionnels ne me semble plus audacieux , mais presque même prétentieux.

Évidemment, les mobiles se vendent en quantité infiniment plus grande que les appareils photo reflex et peut-être pour cette raison l’évolution sera beaucoup plus grande et plus rapideétant donné que dans la gamme plus prime la grande section de différenciation est précisément la caméra.

Dans tous les cas, il est encore difficile de penser à des téléphones dotés de capacités similaires à celles d’un appareil photo dédié et professionnel, bien qu’évidemment il est vrai que la taille des capteurs a grandi et continuera sûrement à le fairequelque chose qui impliquera des concessions à l’arrière de nos téléphones à de nouvelles bosses et solutions qui les cachent ou en profitent.

Nous devons également souligner que Sony est la voix autorisée, alors avec Samsung, c’est probablement le plus grand fournisseur de capteurs photo pour les smartphones, bien que pour faire des déclarations aussi ambitieuses, nous attendrons d’abord de voir comment se comporte cet ISOCELL HP1 promis avec ses 200 mégapixels, on en parle depuis des mois et on n’a toujours pas vu ce grand premier pas.

Et vous, pensez-vous qu’ils sont passés à Sony ou faites-vous également confiance à une telle évolution de la photographie mobile ?

