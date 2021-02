Selon Rumor Mill, deux nouveaux jeux Silent Hill seraient en route

Les fans de Silent Hill s’attendent à la déception ces dernières années. Maintes et maintes fois, les rumeurs prennent de l’ampleur sur la possibilité d’un nouveau Silent Hill tranche dans les travaux.

Silent Hills (PT) a montré le plus de potentiel et a eu beaucoup de traction qui a conduit au développement d’une démo jouable. Malheureusement, Hideo Kojima et Konami n’ont pas pu être sur la même longueur d’onde et le projet a cessé de se développer. C’est dommage car il y avait beaucoup d’immersion et de nouveauté, dont beaucoup de futurs jeux d’horreur se sont inspirés.

Ensuite, des rumeurs ont relancé des signes de vie pour la série d’horreur, avec la possibilité d’un remake complet. Rien ne s’est produit et les fans ont attendu depuis quelque chose d’officiel – que ce soit de Hideo Kojima ou peut-être de Konami.

Maintenant, les rumeurs selon lesquelles deux nouveaux jeux Silent Hill sont en cours de développement sont de retour. Cette fois, les rapports proviennent d’un soi-disant initié du nom d’AestheticGamer sur Twitter. Vous vous souvenez peut-être de leur fuite précédente sur un nouveau jeu Silent Hill en cours de développement pour la PS5.

Ils sont de retour avec la ferme conviction que non pas un, mais deux jeux Silent Hill sont envisagés. Il n’y a pas de rapports officiels d’un éditeur ou d’un développeur, il est donc difficile d’être trop enthousiasmé par ce que cet initié rapporte.

Une version PS5 a tout son sens. Quelle meilleure façon de ramener cette série d’horreur de survie classique que de l’introduire sur la PS5, qui présente de nombreuses spécifications intéressantes qui feraient avancer la série de manière moderne?

Selon AestheticGamer, le deuxième jeu va dans une direction complètement différente. Il pourrait s’agir d’un jeu de plates-formes multiples développé par deux sociétés différentes. Encore une fois, il n’y a pas de faits réels pour étayer ces affirmations – mais ne serait-il pas excitant d’avoir deux nouveaux jeux Silent Hill disponibles au public?

Les fans ont attendu patiemment et méritent quelque chose à espérer dans la franchise Silent Hill. Il a toujours un public fidèle grâce à l’atmosphère emblématique de cette série, à la belle bande-son et aux histoires captivantes sur le plan émotionnel. Très rarement, vous obtenez un jeu d’horreur qui émeut vraiment un joueur comme le fait la franchise Silent Hill.

Il y a encore tant d’histoires intéressantes à raconter et d’excellents mécanismes de jeu à présenter dans un épisode moderne. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre quelque chose d’officiel de Sony, Konami ou peut-être un autre développeur. Espérons que les fans n’attendent pas trop longtemps!